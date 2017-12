Mitch Moreland revient chez les Red Sox

Mitch Moreland reviendra chez les Red Sox de Boston en 2018 en vertu d’un contrat de deux ans, a annoncé la formation du Massachusetts, lundi.

Le premier-but de 32 ans était joueur autonome sans compensation, comme sa précédente entente d’une saison d’une valeur de 5,5 millions $ était venue à échéance.

En 2017, Moreland a pris part à une première saison dans un autre uniforme que celui des Rangers du Texas depuis le début de sa carrière et aidé les Red Sox à atteindre les séries de section du baseball majeur, lors desquelles les Astros de Houston ont prévalu en route vers leur conquête de la Série mondiale.

Le produit de Mississippi State a maintenu une moyenne au bâton de ,246, frappé 125 coups sûrs, cogné 22 circuits et produit 79 points à Boston. Moreland affiche une grande constance depuis le début de sa carrière et les Red Sox sont en droit de s’attendre à une autre campagne d’une vingtaine de circuits et d’une centaine de coups sûrs de sa part en 2018.