L’Océanic ajoute du punch à son offensive

L’Océanic de Rimouski veut s’établir parmi les favoris pour soulever la Coupe du Président en mai prochain. Le directeur général et entraîneur-chef, Serge Beausoleil, a donné le ton à la période des transactions dans la LHJMQ avec l’acquisition lundi du meilleur marqueur des Foreurs de Val-d’Or, Mathieu Nadeau.

L’ailier droit de 20 ans terminera ainsi sa carrière junior dans le Bas-Saint-Laurent. En 27 parties jusqu’à maintenant cette saison, Nadeau compte 31 points à sa fiche, dont 10 buts. Le natif de Lévis devrait ajouter du punch à l’offensive de l’Océanic, l’une des moins productives dans le circuit Courteau.

«Mathieu va évaluer sur notre première unité d’avantage numérique. C’est un gars qui joue avec beaucoup d’intensité et il possède une superbe vision du jeu. Des fois, il nous manque un but pour gagner. Il peut nous le donner», estime Beausoleil.

Le défenseur format géant Tyler Higgins fait aussi partie de cet échange. En retour, l’Océanic cède aux Foreurs l’arrière Karl Boudrias, un choix de troisième ronde en 2018 et une sélection de quatrième tour en 2019. Rimouski obtient en plus le choix de cinquième ronde de Val-d’Or en 2019.

La fin pour Cormier à Rimouski

Pour faire de la place à Higgins à sa ligne bleue, Serge Beausoleil s’est départi de Dominic Cormier. Le vétéran de 19 ans rejoindra les Tigres de Victoriaville au retour du congé de Noël. En retour, l’Océanic fait l’acquisition du jeune attaquant Alexis Lyonnais, membre des Estacades de Trois-Rivières (midget AAA), ainsi qu’un choix de deuxième ronde au prochain repêchage.

«Higgins ne remplacera pas Cormier. Ce qui nous a convaincu de le bouger, c’est le brio de Christopher Innis dans les dernières semaines. Il n’a que 16 ans, mais il est en avance sur Simon Bourque sur son développement au même âge. On fonde beaucoup d’espoir sur lui et on lui donnera du temps de glace de qualité. Tyler remplira un rôle différent que celui de Cormier», indique Beausoleil.

L’Océanic dans le derby Balmas

Le pilote de l’Océanic confirme du même coup avoir entretenu des discussions pour mettre la main sur Mitchell Balmas. Les pourparlers seraient au ralenti puisque le directeur-gérant des Olympiques de Gatineau, Alain Sear, exigerait en retour Innis, Mathieu Bizier ou un premier choix.

«D’aucune façon, on va sacrifier nos 16 ans cette année. Bizier et Innis jouent déjà des rôles importants et on a aucune garantie que Balmas sera de retour comme joueur de 20 ans», soutient Serge Beausoleil.