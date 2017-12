Voici un survol des activités du 17 décembre dans la Ligue nationale de hockey.

Résultats (équipes à domicile en majuscules)

WINNIPEG 4 - St. Louis 0

CHICAGO 4 - Minnesota 1

Calgary 6 - VANCOUVER 1

VEGAS 5 - Floride 2

Kane et Crawford mènent les Hawks à la victoire (à voir dans la vidéo ci-dessus)

Patrick Kane a inscrit les deux premiers buts de la rencontre et Corey Crawford a stoppé 27 lancers pour mener les Blackhawks (17-11-5) à leur cinquième victoire consécutive.

Kane, qui a trouvé le fond du filet pour un troisième match de suite, a inscrit ses 298e et 299e buts dans la LNH pour surpasser Dennis Hull (298) au cinquième rang dans l'histoire de la concession. Il n'est plus qu'à un seul but de rejoindre Bobby Hull (604), Stan Mikita (541), Steve Larmer (406) et Denis Savard (377) dans le club des 300.

Crawford a porté sa séquence de matchs avec au moins un point à 11 (9-0-2). Il n'a pas perdu en temps réglementaire depuis le 15 novembre, affichant une moyenne de buts alloués de 1,98 et un taux d'efficacité de ,938 au cours de cette période. Le seul autre gardien à avoir eu une aussi longue séquence du genre cette saison dans la LNH est Andrei Vasilevskiy (13-0-1).

Pour la 11e fois cette saison lors d'un départ, Crawford a accordé un but ou moins, un sommet dans la LNH.

Cinq buts sans réplique des Golden Knights

Alors qu'ils perdaient 2-0 en première période, les Golden Knights (21-9-2) ont marqué cinq buts consécutifs pour rejoindre les Kings (20-10-4) au premier rang dans la section Pacifique.

Erik Haula a inscrit son quatrième but gagnant cette saison, rejoignant James Neal au sommet de cette catégorie chez les Golden Knights.

Jonathan Marchessault (1B, 2A) et Reilly Smith (2A), qui ont joué pour les Panthers en 2016-2017, ont fait payer le prix à leur ancienne équipe.

Les Golden Knights ont porté leur fiche à 13-2-1 au T-Mobile Arena cette saison et sont ainsi au premier rang dans l'Ouest pour les victoires à domicile.

Gallant prend sa revanche contre les Panthers - TVA Sports

Les Flames et les Jets s'éclatent

Les Flames (17-14-3) et les Jets (19-10-5) ont dominé leurs adversaires par cinq et quatre buts, respectivement, pour l'emporter.

Sam Bennett (1B, 3A) a connu le deuxième match de quatre points de sa carrière pour aider les Flames à inscrire six buts ou plus pour la quatrième fois cette saison.

Quatre joueurs des Jets ont trouvé le fond du filet, dont Patrik Laine, qui a marqué son 10e but en avantage numérique, un sommet dans la LNH.

Connor Hellebuyck a stoppé 24 lancers pour obtenir son deuxième blanchissage de la campagne. Il montre désormais un dossier de 17-4-4 cette saison, avec une moyenne de buts alloués de 2,45 et un taux d'efficacité de ,920.