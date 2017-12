Ligue des champions : le TFC opposé aux Rapids en ronde des 16

La CONCACAF a procédé aux tirages en vue des huitièmes de finale de sa Ligue des champions, lundi soir.

Cinq équipes de la MLS, dont le Toronto FC, sont présentement qualifiés pour cette phase du tournoi, qui débutera en février prochain. Les autres équipes de la MLS qualifiées sont les Sounders, les Rapids, les Red Bulls et le FC Dallas.

Quatre clubs mexicains (CD Guadalajara, Club America, Tigres UANL et Club Tijuana), deux clubs du Costa Rica (Deportivo Saprissa et CS Herediano), deux clubs honduriens (FC Motagua et Club Deportivo Olimpia) sont également de la partie.

Les trois autres clubs sont les Dominicains du Cibao FC, le club panaméen Tauro FC et le Santa Tecla FC, basé au Salvador.

Ainsi, Toronto se mesurera à un autre club de la MLS, les Rapids. Le FC Dallas sera confronté au Tauro FC, Seattle affrontera Santa Tecla et les Red Bulls défieront le CD Olimpia.

Le TFC s'est qualifié en vertu de son triomphe lors du championnat canadien.

Pachuca, un club mexicain, a remporté la grande finale du tournoi, l’an dernier.

Voici les résultats du tirage :