Les Predators narguent les équipes de l'Ouest canadien

Pendant que le Canadien de Montréal se prépare à disputer trois matchs dans l’Ouest canadien d’ici samedi, les Predators de Nashville viennent de signer trois victoires en autant de parties contre les Canucks de Vancouver, les Oilers d’Edmonton et les Flames de Calgary.

«Merci de nous avoir si bien reçus, Ouest canadien, a-t-on pu lire sur le compte Twitter des Predators. Nous revenons au Tennessee avec six points de plus.»

Thanks for having us, Western Canada. Back to Tennessee six points richer. See you Tuesday night, Smashville. ����✈️���� #Preds pic.twitter.com/3y45rtSqY6