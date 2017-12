Les numéros de Kobe Bryant retirés

Lors de la mi-temps de la rencontre de lundi soir face aux Warriors de Golden State, l’organisation des Lakers de Los Angeles a retiré les deux numéros portés par Kobe Bryant, lors de sa carrière de 20 saisons.

Considéré comme l’un des meilleurs joueurs de tous les temps, Bryant a porté le numéro 8 pendant 707 rencontres et le 24 pour 639 matchs.

«Je suis très fier d'avoir la chance d'être ici avec ma famille. C'est un bon sentiment en tant que père de pouvoir partager ce moment avec elle», a-t-il affirmé durant la cérémonie.

Durant sa carrière, il a pris part à sept finales de la NBA et il a soulevé le précieux trophée cinq fois.

«Les chandails qui ont flotté dans les hauteurs de l'amphithéâtre avant le mien m'ont inspiré pour me permettre de jouer à un haut niveau», a lancé Bryant à la foule, qui lui a réservé une ovation nourrie.

Earvin «Magic» Johnson, lui aussi une ancienne gloire des Lakers, a rendu hommage à Bryant en déclarant qu'il était le meilleur joueur de l'histoire de la formation.

Celui qui est surnommé le «Black Mamba» est l’un des six joueurs de l’histoire de la NBA à avoir atteint le prestigieux plateau des 30 000 points avec sa récolte de 33 643. Lors de son dernier match en carrière, il s’était donné en spectacle une dernière fois avec une récolte de 60 points.

“It’s about those jerseys that were hanging up there before. Without them, I couldn’t be here today.”@kobebryant's full speech as his No. 8 & No. 24 go up in the @Lakers rafters. #Ko8e24 pic.twitter.com/ivbZEjnAYi