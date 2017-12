Les Islanders ou le NYCFC? Une décision cette semaine

On devrait savoir cette semaine qui des Islanders de New York, équipe de la Ligue nationale de hockey (LNH), ou du New York City FC en Major League Soccer (MLS) héritera du site du Belmont Park pour la construction de son nouveau domicile.

C’est ce qu’a rapporté le Newsday, lundi.

Plus tôt en décembre, les Islanders et le NYCFC ont présenté leurs projets respectifs à l’Empire State Development (ESD), société de l’État de New York assignée au développement des affaires. L'ESD ne s’était pas donné d’échéance pour prendre une décision.

Les Islanders, qui partagent actuellement le Barclays Center avec les Nets de Brooklyn, formation de la National Basketball Association (NBA), souhaitent construire un amphithéâtre de 18 000 sièges pour y déménager leur concession, en plus d’immeubles adjacents tels qu’un hôtel.

Le plan du NYCFC est d’ériger un stade de 26 000 places et un centre d’entraînement. Depuis son arrivée en MLS en 2015, l’équipe joue sur le terrain des Yankees de New York (baseball majeur).

Les Islanders sont en difficulté depuis leur déménagement du Nassau Coliseum de Long Island vers Brooklyn, en 2015. L’équipe new-yorkaise cherche à mettre fin à son bail au Barclays Center et attire le plus bas nombre de spectateurs moyen de la LNH en 2017-2018, soit 11 642 amateurs par rencontre. Les «Isles» figurent d’ailleurs parmi les trois pires équipes du circuit Bettman pour les assistances depuis leur déménagement.

L’ESD a jeté les bases en 2008 d'une étude de revitalisation de Belmont Park, près du Queens.