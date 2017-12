Les Falcons ont eu chaud face aux Buccaneers

Les Buccaneers ont raté un placement de 54 verges sur le dernier jeu du match pour finalement s’incliner par la marque de 24-21 devant les Falcons d’Atlanta, lundi soir, à Tampa.

L'issue de ce match fait en sorte que les Packers sont éliminés des séries pour la première fois depuis 2008.

Packers eliminated from playoff contention



Last Time Packers Didn't Make Postseason was in 2008:



- Aaron Rodgers was in his 1st season as a starting QB



- Brett Favre was on the Jets



- The Lions went 0-16