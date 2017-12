Les Bruins corrigent les Jackets

L’attaque des Bruins de Boston a fonctionné à plein régime dans un gain convaincant de 7-2 face aux Blue Jackets de Columbus, lundi soir, au TD Garden.



Les Bruins ont profité de cette victoire pour mettre fin à une séquence de deux revers.

Ce duel était présenté en direct à TVA Sports.

À voir : Sommaire

Un premier combat pour Dubois

Les Blue Jackets subissent pour leur part un deuxième revers en autant de matchs.



Brad Marchand, David Backes et Charlie McAvoy ont procuré une avance de 3-0 aux favoris de la foule, après 40 minutes de jeu.

Josh Anderson a redonné espoir aux visiteurs en réduisant l’écart, mais Danton Heinen, Torey Krug, Patrice Bergeron et Jake DeBrusk ont tous fait scintiller la lumière rouge pour mettre le match hors de portée des Blue Jackets.

Seth Jones a déjoué Tuukka Rask avec seulement 14 secondes à faire au match, mais les siens ont manqué de temps pour compléter la remontée. Rask a finalement repoussé 16 des 18 rondelles dirigées vers lui.

Heinen, Ryan Spooner et DeBrusk ont tous obtenu deux mentions d’aide.

Sergei Bobrovsky a accordé sept buts sur 45 lancers.

Lors du dernier tiers, les recrues McAvoy et Pierre-Luc Dubois ont jeté les gants et ont chacun été punis pour cinq minutes.

Boston se distance du CH

Grâce à ce gain, les Bruins possèdent maintenant une avance de cinq points sur le Canadien de Montréal et le troisième rang de la section Atlantique de l’Association Est. La formation du Massachusetts a également disputé deux matchs de moins que le CH.

L’attaquant des favoris de la foule David Krejci n’a pas pris part à la rencontre, en raison d’une blessure au haut du corps. La décision a également été prise qu’il n’allait pas voyager à Buffalo avec ses coéquipiers afin d’affronter les Sabres, mardi soir.

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * *



TROISIÈME PÉRIODE

19:46 - BUT - En avantage numérique, Seth Jones (CLB) marque dans une cause perdue, les Jackets réduisent l'écart à 7-2

18:55 - BUT - Jake DeBrusk (BOS) sert une belle feinte au pauvre Bobrovsky, c'est maintenant 7-1 pour les Bruins

17:26 - BUT - Patrice Bergeron (BOS) saute sur une rondelle libre dans l'enclave et son tir bat Bobrovsky, 6-1 Bruins

15:44 - BUT - Torey Krug (BOS) prend un tir flottant de la ligne bleue qui se fraie un chemin jusqu'au fond du filet, 5-1 Bruins

13:06 - Tim Schaller (BOS) obtient un tir de pénalité, mais sa feinte est stoppée par Bobrovsky

12:30 - BUT - Danton Heinen (BOS) s'avance sur l'aile gauche et son tir surprend Bobrvosky, 4-1 Bruins

8:32 - BUT - Josh Anderson (CLB) marque son 13e filet de la saison pour réduire l'écart à 3-1

0:53 - Pierre-Luc Dubois (CLB) et Charlie McAvoy (BOS) jettent les gants

0:00 - Début de la troisième période

DEUXIÈME PÉRIODE

11:53 - BUT - Encore en av. numérique, Charlie McAvoy (BOS), posté à l'embouchure du filet, reçoit la rondelle de Jake DeBrusk et enfile l'aiguille, c'est 3-0 pour Boston

8:23 - BUT - David Backes (BOS) reçoit le disque dans l'enclave et tire sur réception, les Bruins mènent 2-0. Un but inscrit sur le jeu de puissance

0:00 - Début de la deuxième période

PREMIÈRE PÉRIODE

14:48 - BUT - Brad Marchand (BOS), posté dans l'enclave, reçoit la rondelle de Patrice Bergeron et son tir surprend Sergei Bobrovsky, c'est 1-0 pour les Bruins

0:00 - Début du match