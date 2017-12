Islanders : Calvin de Haan sur la liste des blessés

Les Islanders de New York ont remplacé le nom du défenseur Thomas Hickey par celui de Calvin de Haan sur leur liste des blessés, lundi.

Hickey est vraisemblablement remis d’une blessure au haut du corps qui forçait le défenseur au repos depuis le 10 décembre. Son homologue de Haan est également incommodé par une blessure au haut du corps.

Probablement touché à une épaule, de Haan pourrait même rater le reste de la saison 2017-2018, si on se fie à l'information relayée par le Newsday.

À l’approche de la mi-saison de la Ligue nationale de hockey (LNH), Hickey a inscrit un but et trois aides en 39 matchs. Les totaux de de Haan s’élèvent à un but et 11 aides en 33 parties.