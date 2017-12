Impact : top 10 des plus beaux buts d'Ignacio Piatti

L’Impact a publié lundi un top 10 des plus beaux buts d’Ignacio Piatti depuis son arrivée à Montréal en 2014, à voir dans la vidéo ci-dessus.

Voilà de quoi rasséréner les partisans du Bleu-blanc-noir pendant la saison morte et leur rappeler que «Nacho», sous contrat jusqu’en 2020, en a encore pour longtemps à épater la galerie.

Le joueur désigné argentin demeure, malgré ses 32 ans, une des plus grandes menaces offensives du Major League Soccer (MLS) et a connu une deuxième saison consécutive de 17 buts en 2017, même si le XI montréalais a dû se contenter d’une neuvième place au classement de l’Association de l’Est au terme de cette campagne inégale.

10. Contre le Toronto FC (19 octobre 2016)

Piatti y va d’une droite enroulée à partir du coin gauche de la surface de réparation, une attaque typique de «Nacho».

9. Contre le New York City FC (1er août 2015)

Cible d’une couverture très serrée, Piatti passe le ballon tout juste par-dessus le gardien.

8. Contre le Toronto FC (20 septembre 2017)



«Nacho» contrôle le ballon dans la surface et décoche sa fameuse frappe enroulée.



7. Contre le Crew de Columbus (30 août 2014)

Piatti s’apprête a effectuer cette manœuvre signature qui lui sied si bien, mais fait un crochet à la toute dernière seconde et opte pour une gauche tout aussi dévastatrice.

6. Contre le Crew (7 mai 2016)



Une autre droite enroulée frappée à partir du coin supérieur gauche de la surface.



5. Contre le Fire de Chicago (16 avril 2016)

Situé à l’extérieur de la boîte, l’Argentin accepte une longue passe et fait confiance à la puissance de son pied droit.



4. Contre le Toronto FC (27 août 2016)



Piatti fonce dans la surface et fait passer un coup du gauche à travers (!) un adversaire.



3. Contre le Fire (16 août 2017)



Sans avertissement, en mouvement et à une grande distance du filet, le joueur désigné tente sa chance et le ballon se faufile jusque dans la cage.



2. Contre les Whitecaps de Vancouver (6 mars 2016)



Piatti contrôle le ballon sur une longue séquence et endort la défense.



1. Contre le Revolution de la Nouvelle-Angleterre (17 octobre 2015)



«Nacho» part du milieu du terrain et on peut compter six joueurs du Revolution regarder la vedette de l’Impact frapper une balle très longue et très haute pour ouvrir la marque avant l’heure de jeu.