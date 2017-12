Démanteler le quatrième trio?

Le quatrième trio des Canadiens plaît vraisemblablement à Claude Julien, mais rien n'empêche ce dernier de le démanteler pour changer drastiquement l’identité offensive de l’équipe.

C’est du moins ce que prônait Renaud Lavoie à l’émission #LavoieDubé, lundi.

Une telle approche permettrait d'employer différemment deux attaquants ayant travaillé d'arrache-pied.

«Il y a deux joueurs qui fonctionnent sur le quatrième trio, Deslauriers et Carr. Il va falloir les séparer. Tu ne peux pas défaire le trio de Plekanec. Tu vas devoir mettre Carr sur le premier et Deslauriers sur l’autre.

«Le sapin de Noël, j’ai envie de le brasser un peu. Quand je regarde la recette, je me dis que ça goûte la même affaire que samedi.»

Claude Julien a réuni Max Pacioretty et Jonathan Drouin lors du dernier entraînement. Paul Byron patinait à leur droite.

Au sein du deuxième trio, Alex Galchenyuk se retrouvait à la gauche de Phillip Danault et d'Andrew Shaw.

«On essaie visiblement de relancer Pacioretty. Drouin lui distribuait très bien la rondelle lors de la pratique», a fait remarquer Dany Dubé.

L’analyste craint qu’en défaisant la quatrième unité, on amputerait les Canadiens de leur profondeur et un autre problème serait créé.



Voyez Renaud Lavoie et Dany Dubé en débattre dans la vidéo ci-dessus.