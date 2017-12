Brock Boeser le dernier en liste

Brock Boeser rampait pour revenir au banc des siens. Atteint directement au pied gauche par un tir de Mark Giordano, des Flames de Calgary, Boeser était incapable de se relever. Il s’est traîné du fond de son territoire jusqu’au banc des siens en poussant avec son pied droit.

Pour les Canucks de Vancouver, c’était une autre scène d’horreur. Un autre membre important de l’équipe venait de tomber au combat.

Avant la défaite de 6-1 contre les Flames, dimanche à Vancouver, les Canucks avaient déjà plusieurs patients à l’infirmerie. Boeser a ainsi retrouvé les Bo Horvat, Christopher Tanev, Derek Dorsett (carrière terminée), Brandon Sutter, Erik Gudbranson et Sven Baertschi.

«Ce n’est pas agréable en ce moment, mais c’est un bon défi pour nous, a dit Daniel Sedin dans le vestiaire des Canucks au TD Place après le revers contre les Flames. Il y a plusieurs jeunes qui auront de plus grandes responsabilités et ils devront élever leur jeu. C’est la même chose pour les vétérans.»

L’entraîneur tourmenté

Dans les premières minutes de sa conférence de presse, Travis Green ressemblait à un entraîneur désemparé.

«C’est un autre blessé, c’est un autre défi», a laconiquement souligné l’entraîneur en chef des Canucks.

«Les joueurs le réalisent. Je ne connais aucun joueur qui veut voir un coéquipier se blesser, a-t-il poursuivi. Mais les gars savent qu’il s’agit d’une opportunité pour d’autres joueurs. Ils cherchent tous des défis. C’est un nouveau défi. Il y a des joueurs qui ne seraient pas ici sans les blessures. Ils voudront rester. Pour rester, ils devront bien jouer.»

Bon ami

Ancien coéquipier de Boeser à l’Université North Dakota, le défenseur Troy Stecher a admis que les nombreux blessés commencent à peser lourd.

«Je mentirais si je disais non, a mentionné Stecher. C’est difficile de voir un autre joueur se blesser. La malchance s’acharne sur nous. La liste des blessés fait juste s’allonger. Comme groupe, c’est difficile mentalement. Mais il faut trouver des raisons pour souder des liens encore plus solides.»

Stecher fera tout en son pouvoir pour aider son bon ami.

«Les blessures font partie de la réalité du hockey et tu dois l’accepter, a-t-il précisé. Brock est l’un de mes meilleurs amis, nous restons ensemble à Vancouver. Je ferai tout pour l’aider. S’il veut que je cuisine pour le souper, je le ferai. S’il a besoin d’une bouteille d’eau et qu’il ne peut pas marcher pour la prendre dans le frigo, je lui donnerai. Je l’aiderai du mieux que je peux. C’est mon ami, mais c’est aussi un de nos meilleurs joueurs.»

Recrue dominante

Avant de recevoir un tir du capitaine Giordano, Boeser représentait une très belle histoire chez les Canucks. Le choix de premier tour de l’équipe en 2015 dominait les recrues de la LNH pour les buts (17) et les points (30). Il devançait les Matthew Barzal (Islanders) et Clayton Keller (Coyotes).

Boeser était également au sommet de son équipe pour les points et les buts.

«Je ne suis pas surpris par ses succès, mais un peu par la magnitude, a dit Stecher. Je ne pouvais pas prédire qu’il aurait déjà 17 buts et 30 points après 31 matchs. Et qu’il dominerait les recrues de la LNH pour les points et les buts. Brock a un talent incroyable. Je n’ai jamais douté de ça. À North Dakota, il avait connu une saison de 60 points à son année recrue. Il était phénoménal. Nous avions gagné le championnat national (Frozen Four), nous avions une équipe formidable.»

Avec la perte de Boeser, les Canucks joueront contre le Canadien avec un groupe de 18 joueurs qui totalisent seulement 42 buts en 34 matchs cette saison. Thomas Vanek, un ancien du CH, est le meneur du groupe avec sept buts.