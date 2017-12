Quand Erik Karlsson apprend qu’il aura un fils

Publié 17 décembre

Mis à jour 17 décembre

Au lendemain de la Classique 100 LNH, Erik Karlsson a appris qu’il sera papa d’un garçon....grâce à un tir frappé!

Et sa réaction vaut de l’or.

À l’ère où les façons originales de révéler le sexe d’un bébé n’ont plus de limite, c’est à l’aide d’un bâton et d’une rondelle truquée que Melinda et Erik Karlsson ont procédé à la grande annonce, dimanche soir, dans une vidéo publiée sur Instagram.

Non, je ne crois pas avoir déjà vu Erik Karlsson aussi expressif.

En fait, oui, peut-être hier soir, à Ottawa.

Celui qui a établi un record pour le temps d’utilisation (32:55) et le nombre de tirs bloqués (huit) dans un match extérieur était définitivement le joueur à regarder sur le banc des Sens.

Clearly @ErikKarlsson65 had the best time of everyone at the #NHL100 Classic.



Happiness in a thread ⬇ pic.twitter.com/zgmDlzauHy — NHL (@NHL) 17 décembre 2017

Erik, rien n’échappe aux réseaux sociaux.

Non, vraiment rien.