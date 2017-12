L’homme de confiance du Canada

Le Championnat mondial de hockey junior de l’an dernier n’a pas été de tout repos pour le gardien Carter Hart. Pris en plein milieu d’un jeu de chaise musicale avec Connor Ingram, il n’y a pas de doute que le gardien sera l’homme de confiance cette année. Avec une année de plus derrière la cravate, le portier des Silvertips d’Everett se dit préparé pour le défi qui l’attend.

L’espoir des Flyers de Philadelphie est sans contredit le meilleur gardien de but au Canada cette année. Il domine outrageusement dans la majorité des catégories individuelles chez les gardiens dans la Ligue canadienne de hockey grâce à des chiffres inhumains. Avant de quitter les Silvertips d’Everett pour joindre le camp final d’Équipe Canada junior, Hart était parvenu à maintenir une moyenne de buts alloués de 1,32 et un impressionnant pourcentage d’arrêt de 0,961.

Lors du camp d’entraînement, il a affiché une confiance rassurante pour les dirigeants de Hockey Canada, autant sur la patinoire qu’en dehors lorsqu’il s’entretenait avec les membres des médias.

« Le fait que je sois passé à travers tout ce processus l’an dernier aide beaucoup, mentionne le gardien de 19 ans. L’an dernier, c’était de l’inconnu, mais l’expérience que j’ai m’aide à être en confiance. Je ne savais pas à quoi m’attendre et on jouait devant plus de 20 000 personnes. Le premier match l’an dernier m’a permis de voir ce que c’était. »

Un tournoi de courte durée

Hart sait pertinemment que peu importe qui sera son adjoint cette année, c’est lui qui obtiendra la majorité des départs et sur qui l’équipe comptera. Toutefois, l’histoire nous a appris que rien n’était garanti lors de ce tournoi. Chaque faux pas peut mener le personnel d’entraîneur à faire confiance à l’autre gardien de but.

L’an dernier, d’ailleurs, Hart l’a compris.

« J’ai beaucoup appris l’an dernier. C’est un tournoi de très courte durée et tu te dois d’être prêt à tout moment, car tu ne sais jamais ce qui peut arriver. Cette année, la constance sera la clé pour moi et je sais ce qui m’attend. »

Gardien mature

L’entraîneur de la sélection canadienne Dominique Ducharme voit d’ailleurs une différence entre le Carter Hart de l’an dernier et celui de cette année.

« Il connaît une excellente saison. Il était ici l’an dernier. Tu ne peux pas acheter l’expérience, tu dois la vivre. Il sait à quoi s’attendre et il est plus mature d’un an. Il a été à un autre camp de la LNH et vécu un autre camp avec nous. Je l’ai dit, mais à cet âge, une année fait une grosse différence physiquement et mentalement. On aime la façon qu’il joue. »