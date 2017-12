Encore un miracle

Dans la controverse et la confusion, les Patriots ont de nouveau réalisé ce à quoi ils ont habitué les amateurs de football depuis des années : un autre miracle en fin de match.

La bande à Tom Brady a signé un gain de 27-24 dans ce qui s’est avéré l’un des meilleurs matchs cette saison, face aux Steelers, à Pittsburgh. Ils ont ainsi décroché leur neuvième titre de suite dans la division Est et repris le sommet de la conférence américaine.

Pourtant, tout laissait croire, dans les derniers instants, à une rare victoire des Steelers face à leurs ennemis. Avec 28 secondes à faire, Ben Roethlisberger a rejoint Jesse James, et les officiels ont accordé le touché, avant de se raviser à la reprise vidéo.

L’ailier rapproché n’a pas conservé le contrôle du ballon en tombant au sol dans la zone des buts et le touché d’une apparente victoire s’est transformé en passe incomplète.

Encore une fois, le tristement célèbre règlement stipulant ce que doit être une réception a influencé le résultat final. La NFL a beau avoir été fondée il y a 97 ans, la définition d’un attrapé demeure toujours un aussi grand flou et le débat fait toujours aussi rage dans les chaumières.

Interception fatale

Deux jeux plus tard, tandis que les secondes s’écoulaient et que Roethlisberger a pressé les siens à la ligne de mêlée, celui-ci a tenté une passe qui a ricoché dans les mains du maraudeur Duron Harmon et c’était la fin des émissions.

Dans un moment où le chaos régnait sur le terrain, Roethlisberger y est allé d’un jeu sentant l’improvisation à plein nez et qui a été fatal. Les Steelers auraient eu avantage à lancer le ballon au sol pour arrêter le temps et ensuite tenter un placement qui aurait potentiellement expédié les deux équipes en prolongation. Facile à dire après coup, bien sûr, mais n’empêche que la gestion du cadran a été déficiente dans un moment crucial.

Les Steelers, aussi incroyable que cela puisse paraître, ont ainsi subi une toute première défaite au Heinz Field dans un match où ils menaient par huit points ou plus après trois quarts. Une première en 63 matchs dans pareilles circonstances, depuis 2001 !

Plusieurs imputeront la défaite des Steelers à la décision controversée sur le touché refusé à James, mais le fait est qu’ils n’ont pas su achever les Patriots au moment opportun. Avec une avance de cinq points avec 3 min 56 s à écouler, ils se sont contentés de trois petits jeux qui n’ont égrainé que 1 min 50 s. Quand tu redonnes ainsi le ballon à Tom Brady et à son as ailier rapproché Rob Gronkowski, tu cours à ta perte.

Brown blessé

Chapeau tout de même aux Steelers, qui se sont battus honorablement même s’ils ont été privés des services du formidable receveur Antonio Brown durant la majeure partie de la rencontre.

D’ailleurs, lors des derniers duels au sommet entre les deux clubs, Roethlisberger, Brown ou Le’Veon Bell ont trop souvent raté un match en totalité ou en grande partie, à un moment ou un autre. Pour tout amateur de football, il est à souhaiter que le trio se trouve un jour enfin intact pour un tel choc.

Blessé à la jambe, il ne faudrait surtout pas que Brown rate les séries. Sa seule présence constitue un irréparable mal de tête pour toutes les défensives qui s’y frottent. En ce sens, son absence a terriblement fait mal aux Steelers, même s’ils se sont admirablement bien débrouillés sans lui.

Ces deux équipes se reverront certainement en janvier. On a déjà hâte...