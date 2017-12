Les Jets prennent leur revanche sur les Blues

Connor Hellebuyck a été solide devant sa cage pour permettre aux Jets de vaincre les Blues de St. Louis par la marque de 4-0, dimanche après-midi, à Winnipeg.

Le gardien de but des favoris de la foule a donc repoussé les 24 rondelles dirigées vers lui pour enregistrer son deuxième jeu blanc de la saison. Il a également permis aux siens de mettre fin à une séquence de deux revers de suite.

Jake Allen a pour sa part été très occupé devant son filet. Il a accordé quatre buts sur 46 lancers.

Les Jets avaient subi le même sort samedi, alors que les Blues les ont blanchi 2-0.

Une attaque redoutable

Après une première période sans but, c’est Adam Lowry qui a ouvert la marque. Avant la fin de la période, Patrik Laine a doublé l’avance des Jets en inscrivant son 16e filet de la campagne. Il a complété un jeu amorcé par le Québécois Mathieu Perreault et Jacob Trouba, lors d’un avantage numérique.

Mark Scheifele avec son 15e de la saison et Josh Morrissey ont également fait bouger les cordages, dans la victoire.

Depuis le début de la saison, les Jets ont fait scintiller la lumière rouge 112 fois, ce qui les place au troisième rang de la Ligue nationale de hockey (LNH), à ce chapitre.

Seuls le Lightning de Tampa Bay (123) et les Islanders de New York (118) ont trouvé le fond du filet plus souvent.

Les Blues reprendront l’action mercredi soir, alors qu’ils rendront visite aux Flames, à Calgary.

De leur côté, les Jets croiseront le fer avec les Predators de Nashville, mardi soir.