Une alliance entre Alex Harvey et un Russe?

Alex Harvey s'est déjà attiré les foudres de l'équipe de ski de fond de Russie en déplorant leur recours au dopage, émettant même des doutes sur le champion du monde Sergey Ustiugov.

Le monde est petit et les deux hommes pourraient devoir travailler ensemble lors de la poursuite de 15 km de dimanche en Italie!

«C'est sûr qu'on va s'entraider, c'est dans notre intérêt à nous deux. Après ça, c'est sûr qu'on ne se donnera peut-être pas un câlin à l'arrivée si on finit premier et deuxième, peu importe dans l'ordre. Mais sur la piste, c'est dans notre intérêt de s'entraider», a projeté le skieur de l'équipe canadienne, qui a terminé samedi au pied du podium du 15 km individuel en style libre à Toblach.

Le résultat de la course de samedi a mis à la table pour la deuxième épreuve de cette Coupe du monde présentée dans les Dolomites italiennes. Le Norvégien Simen Hegstad Krueger s'est révélé le plus rapide du jour avec un chrono de 29 m 58,8 s pour devancer le Français Maurice Manificat (+10,6 s) et le Britannique Andrew Musgrave (+11,5 s).

Harvey et Ustiugov ont suivi au tableau avec respectivement 13,0 et 18,9 secondes de retard. Or, considérant que Krueger et Musgrave sont reconnus pour être moins à l'aise en style classique, la tête de la course de dimanche pourrait rallier Harvey et Ustiugov, clairement aussi habiles dans cette discipline qu'en style libre. Le Français Manificat, qui a amélioré sa pratique en classique, pourrait se joindre à eux pour animer cette poursuite de 15 km.

«Je m'attends à ce qu'il (Manificat) parte agressif et, avec Ustiugov et moi, on a des chances de rester à l'écart des autres», prévoit l'athlète de Saint-Ferréol, qui occupe le cinquième rang au classement général de la saison.

«On va s'essayer de cette façon. À la mi-course, on va voir quelle genre de course ça va être. Si on a réussi à être à l'écart, soit on va continuer à pousser, soit on va opter pour une course plus stratégique. Mais c'est sûr que le plan A sera de rester à l'écart entre autres de Klaebo qui est 10e», projette-t-il, en faisant allusion au Norvégien Johannes Hoesflot Klaebo, meneur au classement général de la saison, qui partira avec 21 secondes de retard sur lui.