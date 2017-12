L'Inter tombe, Naples reprend son bien

Deux semaines à peine après avoir abandonné les commandes du championnat d'Italie, Naples a repris son bien samedi lors de la 17e journée grâce à son net succès chez le Torino (3-1), couplé à la première défaite de la saison de l'Inter Milan, torpillée à domicile par l'Udinese (3-1).

Après deux matches sans victoire, les Napolitains ont donc joliment rebondi et récupéré leur place de leader, et ils l'ont fait au bout d'une prestation rassurante et complète à Turin.

La rencontre a même eu son petit moment d'histoire, sur le but du 3-0 signé Marek Hamsik (30e). Avec cette frappe du droit en lucarne, le capitaine slovaque du club a en effet rejoint Diego Maradona au classement des buteurs du Napoli avec 115 buts, toutes compétitions confondues, depuis son arrivée en 2007.

Les autres buts napolitains ont été inscrits par Koulibaly (4e) et Zielinski (25e), alors que le «Toro» a réduit l'écart en deuxième période par Belotti (63e), qui n'avait plus marqué depuis près de trois mois.

Au classement, Naples reprend donc deux points d'avance sur l'Inter, qui a connu un premier faux-pas assez inattendu face à l'Udinese, à domicile qui plus est.

Douze victoires et quatre nuls: le début de saison des Milanais était pourtant immaculé, même si certains résultats positifs avaient pu sembler assez heureux.

Mais samedi à San Siro, Mauro Icardi et ses équipiers sont tombés de haut contre l'Udinese, logiquement récompensée d'une remarquable deuxième période.

La Roma à l'affût

L'Inter glisse donc à la deuxième place et la Juventus, qui n'est qu'à deux points, aura à son tour l'occasion de dépasser l'équipe de Luciano Spalletti dimanche lors de sa visite à Bologne.

Samedi, l'Inter s'est rapidement retrouvée en danger avec l'ouverture du score signée Lasagna (14e). Mais en à peine plus d'une minute, Icardi avait ramené son équipe à 1-1 avec son 17e but en 17 matches et l'on pensait alors que le leader allait facilement se détacher.

C'est tout l'inverse qui s'est produit avec une deuxième période dominée par l'Udinese, qui a su profiter d'une petite baisse physique des Milanais.

Après quelques occasions en forme d'avertissement, les Frioulans sont passés devant sur un penalty transformé par De Paul et accordé après une intervention de l'assistant-vidéo (61e).

Alors que Milan poussait pour égaliser, l'Udinese, qui remonte à la 11e place, a même réussi à faire le break avec un troisième but marqué par Barak (77e).

Outre Naples et la Juventus, l'AS Rome pourrait elle aussi profiter du faux pas milanais. Les Romains reçoivent Cagliari samedi soir et reviendront à deux longueurs de l'Inter en cas de succès, alors qu'ils comptent un match en retard.