Médaille d’argent et disqualification pour le Canada en bobsleigh

Les Canadiens Justin Kripps et Jesse Lumsden sont grimpés sur la deuxième marche du podium à l’épreuve de bobsleigh à deux, samedi à la Coupe du monde d’Igls, en Autriche.

Leurs compatriotes Nick Poloniato et Lascelles Brown avaient terminé au troisième rang, mais ils ont été disqualifiés.

«Nous avons connu une excellente journée, a dit Kripps, qui compte trois médailles d’argent à son palmarès cette saison, dans un communiqué. J’ai l’équipement dont j’ai besoin cette année, en plus de profiter des excellentes poussées de mon coéquipier. Grâce à cela, nous pouvons être dans la course à chaque compétition.»

Poloniato, pour sa part, croyait avoir décroché sa première médaille sur le circuit de la Coupe du monde, mais les officiels ont considéré que son bolide n’était pas conforme, pendant une inspection.

La course a été remportée par le duo allemand composé de Francesco Friedrich et Thorsten Margis. Les Suisse Clemens Bracher et Michael Kuonen ont complété le podium.

Chez les dames, Kaillie Humphries a conservé son premier rang au classement général en terminant quatrième samedi, avec l’aide de sa nouvelle coéquipière, Phylicia George.