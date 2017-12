LNH 360 : «Jack Trick»!

Voici un survol des activités du 15 décembre dans la Ligue nationale de hockey.

RÉSULTATS (équipes locales en majuscules)

Caroline 5, BUFFALO 4 (OT)

NEW JERSEY 5, Dallas 2

NY RANGERS 4, Los Angeles 2

DETROIT 3, Toronto 1

VANCOUVER 4, San Jose 3 (OT)

Le calvaire des Canucks prend fin, Boeser mène les recrues

Les Sharks ont surmonté un retard de 3-1, mais Sam Gagner a eu le dernier mot avec 25,7 secondes à faire à la période de prolongation pour permettre aux Canucks de mettre fin à une séquence de quatre défaites.

Brock Boeser a étiré sa série de matchs avec un point à cinq (quater buts, une aide) et mène les recrues du circuit au chapitre des buts et des points (17 buts, 30 points). Ses 17 filets le classent à égalité au cinquième rang des buteurs. Il est la première recrue de l’histoire de la concession à revendiquer autant de buts après 30 matchs.

Boyle hisse les Devils au sommet

Brian Boyle a amassé trois points (deux buts, une aide) et les Devils ont amélioré leur fiche à 18-9-5 (41 points), permettant aussi aux siens de rejoindre les Blue Jackets et les Capitals au sommet de la section Métropolitaine.

Boyle a connu un match de plus d’un point pour la première cette saison. C’est la deuxième fois de sa carrière qu’il termine sa soirée de travail avec une récolte de trois points. Boyle a inscrit huit buts et 11 points depuis qu’il a rejoint les Devils le 1er novembre dernier.

Eichel réalise le premier tour du chapeau de sa carrière

L’attaquant des Sabres Jack Eichel (trois buts, une aide) a obtenu le premier truc du chapeau de sa carrière grâce à deux buts en 10 secondes et en égalé un sommet personnel avec une collecte de quatre points. Ses deuxième et troisième réussites du match n’étaient qu’à cinq secondes du record de concession pour les deux buts les plus rapides, marque établie par Nathan Gerbe en janvier 2011.

Nash procure un 13e gain aux Rangers au MSG

Rick Nash a marqué le but gagnant avec 3 :27 à jouer et les Rangers ont amélioré leur fiche à 13-5-3 (29 points) au Madison Square Garden, un sommet qu’ils partagent avec les Capitals et le Lightning pour les victoires à domicile.

Les Hurricanes l’emportent en prolongation

Jaccob Slavin (un but, une aide) a marqué à 2 :15 en prolongation après une profusion de buts en troisième période pour aider la Caroline à terminer leur périple de six matchs avec un dossier de 2-2-2.

Le troisième vingt de ce match contre les Sabres marquait la 15e fois de la saison où six buts ont été marqué en une seule période.

Et de 1000 pour Gaborik

L’attaquant des Kings Marian Gaborik (un but, une aide) a foulé la glace d’une patinoire de la LNH pour la 1000e fois de sa carrière, devenant le 18e joueur actif du circuit à atteindre ce plateau.