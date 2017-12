Les Dodgers procèdent à une transaction majeure avec les Braves

Les Dodgers de Los Angeles ont acquis les services du voltigeur Matt Kemp des Braves d’Atlanta, samedi.

En retour, les Braves ont reçu le joueur de premier but Adrian Gonzalez, les lanceurs Scott Kazmir et Brandon McCarthy, le joueur d’avant-champ Charlie Culberson et des considérations financières.

L’an passé, Kemp a maintenu une moyenne au bâton de ,276 et frappé 121 coups sûrs, dont 19 longues balles. Il a également produit 64 points et croisé la plaque à 47 reprises.

Gonzalez a pour sa part disputé seulement 71 matchs et conservé une moyenne de ,242. Il a produit 30 points et placé la balle en lieu sûr à 56 reprises, dont trois fois de l’autre côté de la clôture.