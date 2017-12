Le Bayern sauvé par son gardien

Munich souffre face aux défenses renforcées de Bundesliga: trois jours après avoir peiné pour battre 1-0 la lanterne rouge Cologne, les Bavarois se sont imposés samedi sur le même score à Stuttgart, grâce à leur gardien Ulreich qui a stoppé un pénalty dans le temps additionnel.

En fin de journée, le Borussia Dortmund s'est imposé à domicile pour la première fois depuis le 23 septembre, en battant Hoffenheim 2-1 grâce à un but de Pulisic à la 89e minute.

Après cette 17e et dernière journée des matches allers, le Bayern continue de creuser l'écart, avec 41 points, alors que le deuxième Schalke (30 pts) a arraché un nul 2-2 à Francfort à la cinquième minute du temps additionnel, après avoir été mené 0-2.

Deux équipes peuvent encore en théorie prendre la deuxième place pour passer la trêve de Noël en position de dauphin du Roi Bayern: Leipzig, le mieux placé avec 28 points, reçoit dimanche le Hertha Berlin. Si le RB trébuche, Leverkusen (27 points), en déplacement à Hanovre, aura une chance d'accéder à la deuxième marche du podium des matches allers

Le Bayern à l'arrachée

A Stuttgart, Thomas Müller avait libéré les Bavarois à la 79e minute (1-0), en marquant son deuxième but de la saison en championnat d'un tir enroulé, sur un service de Kinsley Coman.

Supérieurs dans le jeu, mais très longtemps impuissants face à une défense remarquablement organisée et concentrée, les champions en titre ont failli perdre deux points à la dernière seconde du temps additionnel, lorsque l'arbitre a accordé un pénalty à Stuttgart pour une faute de Süle, après avoir consulté son écran vidéo.

Mais Sven Ulreich, le remplaçant de Manuel Neuer, a plongé du bon côté et repoussé la frappe d'Akolo, offrant à son coach Jupp Heynckes sa quatorzième victoire en quinze matches depuis son arrivée début octobre.

Le prochain match du «Rekordmeister» sera un «Klassiker» contre Dortmund, mercredi soir à Munich en 8e de finale de coupe d'Allemagne.

Dortmund enfin maître chez lui

Le Borussia a fait samedi un nouveau pas vers la guérison, en remportant contre Hoffenheim son premier match au Signal Iduna Park depuis presque trois mois. Le jeune Christian Pulisic, élu à 19 ans meilleur joueur américain de l'année, a marqué le but de la victoire à la 89e minute, déchaînant la folie des supporters.

Mark Uth avait ouvert la marque pour Hoffenheim à la 21e minute, puis Aubameyang avait égalisé sur pénalty en seconde période (1-1, 63e).

Dans sa forteresse naguère imprenable, et devant un public considéré comme l'un des meilleurs d'Europe, le Borussia restait sur cinq défaites et deux nuls pour ses sept derniers matches à la maison, y compris les rencontres de Ligue des champions perdues contre le Real Madrid et Tottenham.

Le coach néerlandais Peter Bosz avait été limogé le 10 décembre et remplacé par l'Autrichien Peter Stöger.

Schalke au mental

Schalke, surprenant deuxième, a comblé un retard de deux buts contre Francfort. Les hommes du jeune coach Domenico Tedesco sont revenus à 2-2 à la 90+5 minute à Francfort grâce à un but du défenseur central brésilien Naldo.

Ils poursuivent in extremis leur série en cours, et partent en vacances sur 11 matches consécutifs sans défaites.

Ils ont pourtant encaissé un but dès la première minute par Luka Jovic, avant de céder de nouveau à la 65e minute, lorsque l'attaquant français de Francfort Sébastien Haller a trompé le gardien Fährmann.

Mais Embolo (82e) et Naldo ont renversé la situation, montrant une fois de plus la force mentale de cette équipe, qui avait également égalisé à 4-4 à Dortmund dans le temps additionnel le 25 novembre, après avoir été menée 4-0 à la mi-temps.