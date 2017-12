La mauvaise séquence du Rocket se poursuit

Le Rocket de Laval a subi un quatrième revers consécutif samedi en s’inclinant par la marque de 3-1 contre les Checkers, à Charlotte.

L’équipe de Sylvain Lefebvre n’a remporté qu’un seul match à ses 10 dernières sorties.

Tom Parisi a été le seul buteur de la rencontre pour les Lavallois. Il s’agissait de la quatrième réussite cette saison pour le défenseur américain.

Nikita Scherbak a obtenu une mention d’aide sur le jeu, à son premier match en près de deux mois. Le choix de premier tour du Canadien de Montréal en 2014 est absent depuis le 26 octobre alors qu’il s’était blessé au genou dans un match contre les Kings de Los Angeles. Le Tricolore l’a renvoyé à son club-école le 10 décembre.

L’autre mention d’aide est revenue à Chris Terry, le meilleur marqueur du Rocket cette saison. Le vétéran de la Ligue américaine de hockey a 24 points (13 buts, 11 mentions d’aide) en 25 parties. L’Ontarien est un ancien des Checkers. Il a porté l’uniforme de l’équipe de la Caroline du Nord pendant cinq saisons.

Devant le filet, Charlie Lindgren n’a fait face qu’à 25 tirs. Il a cédé à deux reprises. Le dernier but des Checkers a été inscrit dans un filet désert par Clark Bishop.

Du côté du club-école des Hurricanes de la Caroline, Lucas Wallmark avait ouvert le pointage en première période. Valentin Zykov a inscrit le but de la victoire au milieu du second tiers. Le Russe, repêché au deuxième tour par les Kings en 2013, a inscrit au moins un but à ses quatre derniers matchs.

Le vis-à-vis de Lindgren, Jeremy Smith, a bloqué 20 des 21 tirs dirigés vers lui.

Le Rocket et les Checkers croiseront de nouveau le fer dimanche, encore une fois au Bojangles Coliseum.