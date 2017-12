Junior Ulysse offre une leçon de boxe à son adversaire

Le boxeur québécois Junior Ulysse l’a emporté par décision unanime devant l’Américain Cletus Seldin, samedi soir, en sous-carte du gala Lemieux-Saunders à la Place Bell de Laval.

Ulysse (15-1-0, 9 K.-O.) a envoyé son rival deux fois au tapis lors des deux premiers rounds, s’obtenant ainsi une avance confortable sur la carte de pointage dès le début du combat.

Seldin (21-1-0, 17 K.-O.), pugnace, a toutefois continué à aller de l’avant tout au long du duel. Réputé pour sa force de frappe, mais peu pourvu en matière de jeu de pieds, l’Américain a passé la majeure partie du combat à courir après Ulysse, plus rapide et plus technique.

Seldin a même manifesté son impatience à plusieurs reprises, estimant qu’Ulysse se sauvait un peu trop.

Ulysse a toutefois souvent répliqué avec des frappes précises lorsque les grands élans de son rival fendaient l’air.

Le Québécois, soutenu à chaque instant par le public, a ainsi pu offrir une belle performance dans ce combat aussi présenté sur la chaîne américaine HBO, ce qui est de bon augure pour la suite de sa carrière.