Blessé au dos, Erik Guay pourrait rater les Jeux

Blessé au dos à la descente de samedi à Val Gardena, Erik Guay suspend sa saison avec inquiétude au point d'éviter de statuer sur sa participation aux Jeux olympiques de Pyeongchang.

«Je reste calme, mais les Olympiques, ça reste que c'est dans quelques mois (8 semaines). Pour l'instant, ça va être au jour le jour. On va régler ça tranquillement et on verra à partir de là. Je n'ai pas de réponse actuellement», a évalué avec prudence le skieur de Mont-Tremblant, joint en Italie.

À la fin du parcours, on a vu Guay souffrant et il ne s'est pas attardé dans l'aire d'arrivée. Il dit avoir ressenti une douleur à l'atterrissage au passage du monumental «Camel» (bosses du chameau) et le mal l'a suivi jusqu'au bas de la pente, une déveine qui lui a valu une 32e place de l'épreuve remportée par le Norvégien Aksel Lund Svindal.

«C'est là que j'ai ressenti quelque chose à mon dos. Tu as tellement d'adrénaline et il y a tellement de choses qui se passent que tu as dans la tête de finir quand même, mais quand je suis arrivé en bas, j'avais vraiment mal», a commenté l'athlète de 36 ans, qui prévoyait dans les prochaines heures s'adonner à une imagerie par résonance magnétique à Innsbruck pour en savoir davantage sur son état.

Guay rentrera dimanche chez-lui à Mont-Tremblant comme il avait prévu le faire, sauf que la suite de sa saison changera. Il a déjà décidé de ne pas retourner en Europe pour la descente à Bormio prévue le 28 décembre.

«C'est sûr que je ne fais pas Bormio. Je vais retourner et essayer de régler ça. Je sais dès le début que c'est pas mal impossible de courir en Coupe du monde et de gagner en Coupe du monde si tu es moins qu'à 100 %.

«Je sais que je peux skier parmi les meilleurs quand le dos va bien et que les genoux vont bien, mais lorsque c'est comme présentement, je n'ai pas de chance. Je vais aller régler ça et on verra à partir de là», a-t-il expliqué.

Regrets

Champion du monde en titre au super-G et vice-champion en descente, Guay s'était désisté de la première descente de la saison à Lake Louise, le 25 novembre. Il avait ressenti des maux de dos à la descente d'entraînement de la veille.

Ces problèmes l'avaient ensuite amené à renoncer aux épreuves de vitesse à la Coupe du monde de Beaver Creek, la semaine suivante.

Ces douleurs remontent à une chute subie lors d'un camp d'entraînement au Chili, en septembre. Des examens avaient révélé des déchirures ligamentaires au bas du dos. La blessure subie samedi à Val Gardena lui fait regretter d'avoir précipité son retour à la compétition.