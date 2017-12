Deux autres médailles canadiennes en luge

Alex Gough et Kim McRae ont respectivement terminé deuxième et troisième de la Coupe du monde de luge de Lake Placid, samedi, dans l’État de New York.

Gough a ainsi décroché une deuxième médaille d’argent consécutive après avoir également pris le deuxième rang à Calgary, la semaine dernière. Elle a terminé l’épreuve avec un chrono de 1 min 28,315 s.

«C’est toujours amusant d’être sur le podium, et ce l’est encore plus quand tu y es avec une coéquipière», a avoué Gough, dans des propos recueillis dans un communiqué.

McRae a quant à elle complété la course en 1:28,352. Elle a ainsi mis la main sur une troisième médaille en Coupe du monde en carrière, elle qui a également été décorée de bronze lors du Championnat du monde, en janvier.

L’Allemande Natalie Geisenberger a remporté la compétition en 1:28,211.