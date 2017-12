Des signes encourageants pour Sébastien Beaulieu

Aucun Québécois n’a réussi à atteindre le tableau éliminatoire du slalom parallèle de la Coupe du monde nocturne de surf de neiges de Cortina d’Ampezzo (Italie), samedi. Des six Canadiens inscrits, Sébastien Beaulieu a été le meilleur du jour alors qu’il s’est classé en 23e place.

L’an dernier au même endroit, le planchiste avait terminé au 21e rang.

«Je suis passé très près de me qualifier (top-16), a expliqué le Sherbrookois. Dans les deux descentes, j'ai commis une grosse erreur dans le haut du parcours, mais je savais avec l'expérience de l'an dernier que j'excellais sur le plat. J'ai donc rattrapé de précieuses secondes dans cette section du tracé. Je n'ai pas fait partie des finales, mais il s'agit tout de même de mon premier résultat dans le premier tiers d'une Coupe du monde. En cette année olympique, le calibre des compétiteurs est encore plus grand et il y avait plus de 75 hommes au départ.»

Le vétéran Jasey Jay Anderson (Lac-Supérieur) a fini 43e, tandis que ses jeunes coéquipiers Arnaud Gaudet (Montcalm) et Jules Lefebvre (Montréal) ont conclu en 51e et 57e places.

Beaulieu sera de retour au pays dimanche pour ensuite remettre le cap sur l’Europe avant la nouvelle année afin de poursuivre sa course dans l’obtention d’une première qualification olympique.

«Si je fais partie des 32 meilleurs de la liste des quotas olympiques, je devrais avoir ma place, mais rien n'est certain. La décision reviendra à Canada Snowboard», a conclu celui qui sera à la Coupe du monde de Lackenhof (Autriche), à compter du 5 janvier.

Aucune Québécoise n’était inscrite au volet féminin de cette Coupe du monde où Megan Farrell a été la meilleure représentante canadienne avec une 41e place.