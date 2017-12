Canadiens - Sénateurs : confrontation à ciel ouvert!

Les Canadiens de Montréal et les Sénateurs d’Ottawa ont marqué l’histoire il y a presque 100 ans en ce jour en disputant le tout premier match de la Ligue nationale de hockey.

Un centenaire plus tard, les deux rivaux renouent les hostilités en plein air au parc Lansdowne, dans le cadre de la Classique 100 LNH, où une température ressentie de -22 est prévue en soirée!

Voyez cette confrontation historique sur les ondes de TVA Sports dès 18h avec l’avant-match.

D’abord et avant tout, ce match a surtout une importance capitale sur le plan du classement de la section Atlantique de l’Association de l’Est, où les visiteurs accusent deux points de retard sur le troisième rang, détenu par les Bruins de Boston (34 points).

Jeudi, le Tricolore (14-14-4) a mis fin à une glissade de trois matchs en disposant des Devils du New Jersey 2-1 en prolongation. Tomas Plekanec a enfilé l’aiguille sur un jeu magistral de Charles Hudon pour remettre le Bleu-blanc-rouge sur le sentier de la victoire.

Le gardien Carey Price a alors repoussé 31 lancers, améliorant sa fiche à 9-9-2. Il effectuera son 10e départ consécutif à Ottawa.

Les Sénateurs (10-13-7) tentent de redresser la barque avec seulement deux victoires à leur 10 derniers rendez-vous. La formation ottavienne a freiné une séquence de cinq défaites consécutives face aux Rangers de New York, jeudi.

Les hommes de Guy Boucher tenteront de gagner deux matchs d’affilée pour la première fois depuis le 11 novembre. Ils occupent l’avant-dernier rang de l’Est avec 27 points.

Craig Anderson sera le gardien partant pour les favoris de la foule.

Quelques statistiques

Les Canadiens ont une fiche de 2-1-0 lorsqu’ils jouent à l’extérieur. Leur dernière victoire remonte au 1er janvier 2016 au Gillette Stadium de Foxborough, contre les Bruins de Boston (5-1).

Les Sénateurs, eux, ont gagné leur seul match à ciel ouvert dans le cadre la Classique Tim Horton en 2014 contre les Canucks de Vancouver. Craig Anderson, Cody Ceci, Mike Hoffman, Erik Karlsson, Bobby Ryan et Zack Smith sont les membres toujours actifs `des «Sens» à y avoir participé.

Dans l’ancien temps, les Canadiens et les Sénateurs se sont affrontés en séries éliminatoires à quatre reprises : Montréal a eu le meilleur en 1919 et en 1924, tandis qu’Ottawa a triomphé en 1923 et 1927.