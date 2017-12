«Ça me rappelle de beaux souvenirs» - Théodore

Pour José Théodore, la Classique 100 LNH lui rappelle le match extérieur de novembre 2003 à Edmonton où il avait porté sa fameuse tuque des Canadiens.

«Ça me rappelle de beaux souvenirs. J’ai eu la chance de faire partie du premier match extérieur. La tuque, c’était un coup de tête. Je n’ai fait que copier les vétérans. La veille, au match des anciens, j’ai vu Guy Lafleur et Wayne Gretzky avec leur tuque. J’ai décidé de la mettre. On connaît la suite de l’histoire. Mais les joueurs n’ont plus le droit maintenant», a-t-il raconté samedi matin, à quelques heures de la Classique 100 LNH entre les Canadiens et les Sénateurs à Ottawa.

Cette rencontre spéciale sera diffusée à TVA Sports à compter de 18h.