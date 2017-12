Zack Cozart s’envole avec les Angels

Les Angels de Los Angeles ont embauché le joueur d’avant-champ Zack Cozart, vendredi.

Selon le réseau FOX Sports, l’entente est de trois ans et d’une valeur de 38 millions $.

Ayant évolué à l’arrêt-court chez les Reds de Cincinnati, le vétéran pourrait maintenant travailler au troisième coussin en raison de la présence d’Andrelton Simmons à l’inter chez les Angels.

Invité à la plus récente classique des étoiles, Cozart a conservé une moyenne au bâton de ,297 la saison passée, totalisant 24 circuits et 63 points produits en 122 matchs. Dans le baseball majeur, il a cogné 82 longues balles et fait compter 280 points depuis 2011.