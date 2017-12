Une récompense pour Drew Moor

Le Toronto FC a consenti une prolongation de contrat d’un an au défenseur Drew Moor, vendredi.

L’athlète de 33 ans a disputé 33 matchs – toutes compétitions confondues – avec la formation de la Ville Reine cette année. Il a inscrit deux buts et une mention d’aide pour son club qui a remporté la Coupe MLS samedi.

«Peu de mots peuvent exprimer ce que signifie pour moi et ma famille la chance de représenter le Toronto FC, a commenté l’arrière dans un communiqué. Nous avons vécu plusieurs moments spéciaux sur le terrain et à l’extérieur. L’organisation nous a donné beaucoup au cours des deux dernières années et il n’y a pas d’autre endroit où je souhaite être.»

Moor a joué avec le FC Dallas pendant cinq saisons, puis les Rapids du Colorado durant sept ans, avant de signer une entente avec l’équipe ontarienne le 16 décembre 2015. Dans la Major League Soccer, il revendique 27 filets en 361 joutes du calendrier régulier. Le vétéran a aussi participé à 23 rencontres éliminatoires, sans toutefois faire bouger les cordages.