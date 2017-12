Un travail à faire, tout en savourant le moment

L’entraîneur des Canadiens, Claude Julien, en est à sa quatrième partie jouée à l’extérieur derrière le banc d’une équipe de la LNH. Il sait donc parfaitement à quoi s’en tenir en vue de la Classique 100, qui sera disputée samedi au parc Lansdowne d’Ottawa.

«Je me souviens de la première ou de la deuxième fois, c'était au Fenway Park et il neigeait comme aujourd'hui, a-t-il expliqué, vendredi. On a su quand même bien gérer notre entraînement, s'assurer d'avoir du plaisir mais aussi se préparer pour le match du lendemain. C'est ce qu'on a fait aujourd'hui.»

Parce que oui, jouer un match à l’extérieur, c’est tout un événement. Mais il reste qu’il y a une tâche à accomplir.

«On a un travail à faire demain, mais il faut aussi apprécier et profiter de la situation, a-t-il rappelé. Comme aujourd’hui, l'ambiance sur la patinoire, avec un peu de neige, c'était bien, c'était plaisant, mais ça n'a pas enlevé le fait que les gars ont bien pratiqué.»

«Le plus beau souvenir que tu peux avoir d'un match comme ça, c'est le fait que tu le gagnes», a également mentionné l’entraîneur.

Voyez le point de presse de Claude Julien dans la vidéo ci-dessus.