Un but mérité pour Tomas Plekanec

Tomas Plekanec a choisi un bon moment pour stopper une série noire de 17 rencontres sans but. En prolongation, Plekanec a capté une passe de Charles Hudon, qui avait monopolisé l’attention des trois joueurs des Devils, pour ensuite battre Cory Schneider.

En conférence de presse, Claude Julien se réjouissait pour son vétéran.

«Oui, je suis content pour Tomas, a dit Julien. Charles a réalisé un gros effort sur ce jeu pour lui ouvrir la porte. On demande souvent à Tomas de jouer contre les gros trios de l’équipe adverse. Mais on lui demande aussi d’amener du jeu offensif et son trio le fait depuis plusieurs matchs avec Hudon et Gallagher. Pour lui personnellement, c’était un but mérité.»

En plus d’obtenir le but décisif à trois contre trois en prolongation, Plekanec a aussi eu un impact important sur le sort de cette rencontre en deuxième période. Le CH s’est retrouvé pendant 65 secondes à trois contre cinq parce que Byron Froese et Karl Alzner étaient au banc des punitions.

Mission réussie

Pour ce trois contre cinq, Julien a fait confiance aux défenseurs Shea Weber et Jordie Benn et à Plekanec comme centre. Les trois joueurs ont réussi leur mission en empêchant les Devils de marquer.

«Quand tu te défends à trois contre cinq, il y a souvent des jeux désespérés, a mentionné Julien. Tu n’as pas le choix. Les cinq joueurs de l’autre équipe bougent rapidement la rondelle avec de bonnes passes et de bons tirs. Les gars doivent bloquer des tirs pour tuer les punitions. Nous nous sommes bien défendus. Au banc de notre équipe, les joueurs étaient excités quand nous avons réussi à revenir à quatre contre cinq et ensuite à cinq contre cinq. Le trois contre cinq a donné de l’énergie à l’équipe. Pour moi, c’est le tournant de la rencontre. Le pointage restait 1 à 1, mais les joueurs ont gagné en confiance après les deux punitions. »

Amochés lors de ce match contre les Devils, Paul Byron et Max Pacioretty ont terminé la rencontre même s’ils ont visité le vestiaire à quelques reprises. Byron s’est probablement blessé au dos en première période après avoir reçu un coup de bâton de John Moore.

Dans le cas de Pacioretty, il s’est fait mal à une épaule dans les dernières minutes du match. Mais il était de retour sur la glace pour les dernières secondes en troisième et la prolongation.

En train vers Ottawa

Après le match, le CH a pris la route de la capitale nationale en faisant le trajet en train, comme à l’époque de Maurice Richard. Le Tricolore affrontera les Sénateurs samedi soir pour la Classique des 100 ans de la LNH au parc Lansdowne.