Sortir de la tempête

Il n’y a pas juste à Montréal où la machine à rumeurs s’emballe. C’est la même réalité dans la capitale nationale. Il y a quelques mois seulement, les Sénateurs se retrouvaient à une seule victoire d’une participation à la finale de la Coupe Stanley. Mais ce jour n’est qu’un vague souvenir.

À l’image du Canadien, les Sénateurs connaissent une saison des plus pénibles. Avant de soutirer un gain de 3-z2 contre les Rangers à leur dernier match, les Sens n’avaient signé qu’une seule victoire à leurs 13 dernières sorties (1-10-2).

Au cœur de cette période de tourmente, il y avait plusieurs personnes au banc des accusés. On racontait que Guy Boucher vivait déjà sur du temps emprunté, Erik Karlsson cherchait à partir d’Ottawa et Eugene Melnyk écoutait des propositions pour vendre l’équipe.

À la veille de la classique du centenaire, Melnyk a ajouté un peu d’huile sur le feu en déclarant qu’il ne songeait pas à vendre son équipe, mais qu’il pourrait toujours la déménager advenant une impasse pour construire un nouvel amphithéâtre à Ottawa.

« À l’interne, nous n’écoutons pas les bruits de l’extérieur, a dit l’ailier Alexandre Burrows. J’aime décrire ça comme de fausses nouvelles. Nous avons confiance en nos moyens et en notre groupe d’entraîneurs. Nous croyons en notre équipe et nous savons que nous pouvons revenir dans la course. »

Burrows a aussi tenu à clarifier la situation avec son capitaine.

« Il n’y a rien pour ébranler Erik Karlsson, a-t-il répliqué. Il n’est pas inquiet de son avenir à Ottawa. Il veut gagner avec les Sénateurs et poursuivre sa carrière ici le plus longtemps possible. »

La même croyance

Derick Brassard a tenu des propos semblables à ceux de Burrows. La panique n’a pas encore envahi le vestiaire.

« Il n’y a aucune raison de ne pas croire en notre groupe, a mentionné Brassard. Nous avons atteint la finale de l’Est l’an dernier et nous formons pratiquement la même équipe à l’exception des départs de Marc Méthot, Kyle Turris et Viktor Stalberg. Ce n’est pas une excuse. Nous avons une bonne équipe. Mais quand la confiance est ébranlée, tu deviens plus nerveux. Nous tentons de revenir sur le droit chemin. Il faut garder une attitude positive.

« Nous étions sur la route et nous entendions moins les rumeurs et les propos négatifs au sujet de notre équipe, a continué Brassard. C’était une bonne chose. Nous ne cherchons pas d’excuses. Mais notre calendrier n’était pas facile pour les premières semaines avec un voyage dans l’Ouest canadien, un voyage en Suède et ensuite un voyage de 15 jours. C’était désavantageux pour nous. »

Repartir à zéro

Depuis le retour d’un périple de deux rencontres à Stockholm en Suède, un séjour qui coïncide avec l’arrivée de Matt Duchene et le départ de Kyle Turris, les Sénateurs ont dangereusement piqué du nez. Ils ont connu des séries de sept et cinq revers d’affilée.

Questionné sur les périodes creuses de son équipe, Boucher a eu recours à son baccalauréat en psychologie pour tenter de dresser un portrait plus positif que négatif.

« Le personnel de l’équipe n’a pas paniqué, même si tout le monde voulait que nous commencions à paniquer, a expliqué l’entraîneur en chef. Nous n’avons aucun problème d’attitude. À l’intérieur, nous ne vivons pas de troubles. Nous avions une super chimie l’an dernier et nous avions une super chimie avant de partir pour la Suède. Nous formons encore la même équipe. Il faut juste retrouver notre confiance et notre constance.

« Quand nous commençons une saison, nous repartons toujours à zéro, a poursuivi Boucher. Ce n’est pas la même équipe. Il y a eu des changements, il y a eu des blessés et nous avons traversé un mois de fou avec les voyages. Il y a eu également l’arrivée de Matt Duchene, mais aussi le départ de Kyle Turris. Ça faisait plusieurs choses à gérer en peu de temps. »

Même si les Sénateurs croupissent au 15e rang de l’Association de l’Est, Boucher croit qu’il n’est pas trop tard pour remonter la pente.

« Les gens oublient que nous avons confirmé notre place en séries à notre 80e match l’an dernier, a-t-il répliqué. Nous nous sommes battus toute l’année pour gagner notre place. L’an dernier, il n’y avait aucune attente, personne ne nous donnait une chance de participer aux séries. En début de saison, c’était un peu la même histoire. Les experts croyaient peu en nos chances. Nous vivons une saison différente avec un contexte différent. »