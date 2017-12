Saison terminée pour Adrian Peterson

L'un des joueurs-vedette des Arizona Cardinals, Adrian Peterson ne rejouera pas cette saison à cause d'une blessure au cou, a-t-il annoncé vendredi.

«La bonne nouvelle est que ma blessure ne nécessite pas d'opération, mais le docteur Robert Watkins m'a expliqué qu'il était mieux pour moi de ne plus jouer cette saison», a expliqué le porteur de ballon, élu meilleur joueur de la Ligue nationale de football en 2012.

«Je suis bien sûr déçu, car je sais que mon corps peut répondre présent sur le terrain, mais je reviendrai en pleine santé la saison prochaine», a-t-il poursuivi.

Peterson, 32 ans, a débuté la saison avec la Nouvelle-Orléans et a rejoint en octobre les Cardinals. Il a disputé six matchs avec sa nouvelle équipe et marqué deux touchés avec un gain à la course de 448 verges.

Il a fait l'essentiel de sa carrière avec Minnesota (2007-16) et a marqué 97 touchés sous les couleurs des Vikings, dont 18 en 2009. Mais il a manqué l'intégralité de la saison 2014 après avoir été suspendu par la NFL pour avoir frappé l'un de ses enfants.

Arizona a remporté six de ses 13 matches et occupe la 3e place de division NFC Ouest.