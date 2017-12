Parlons bagarres!

Publié aujourd'hui à 14h05

Mis à jouraujourd'hui à 14h18

Les Blue Jackets de Columbus ont annoncé cette semaine que leur capitaine Brandon Dubinsky raterait de 6 à 8 semaines à cause d’une blessure à l’œil à la suite d’un combat face à Zack Kassian. Une bagarre complètement inutile survenue avec deux minutes à faire au match, dans une cause perdante.

Vous pouvez voir la séquence dans la vidéo ci-dessus.

Pour être bien honnête avec vous, je ne suis pas un apôtre du hockey plus blanc que blanc, mais ma vision de la «game» a évolué avec le temps et je suis d’avis qu’une discussion sur la pertinence des bagarres est nécessaire. La Ligue Nationale de hockey (LNH) s’est attaquée à l’obstruction, aux coups à la tête et aux coups de bâtons avec succès et le spectacle s’en porte mieux.

Plusieurs vous diront que les bagarres sont nécessaires pour garder tout le monde honnête sur la surface glacée. C’était vrai à une certaine époque. Quand j’étais sur la glace, une bonne bagarre pouvait souvent ramener l’intensité à un niveau acceptable. De plus, les joueurs de rôle (bagarreurs) étaient la plupart du temps les individus avec lesquels il était le plus agréable de travailler. Mon collègue Dave Morissette en est le parfait exemple.

Mais est-ce encore pertinent aujourd’hui? Les arbitres décernent les pénalités qui s’imposent, le département de la sécurité des joueurs révise tout coup susceptible de mettre en danger la sécurité des joueurs.

En 2008, j’étais sur la patinoire à Dallas quand Derick Brassard a engagé le combat contre James Neal pour venger un coéquipier après une mise en échec légale. Brassard a subi une luxation de l’épaule et a raté le reste de la saison. Il occupait le premier rang des marqueurs parmi les recrues.

Dubinsky sera donc sur la touche pour avoir démontré du «leadership»? Pour avoir préparé le prochain match? Je suis d’avis qu’il est pas mal plus important à son équipe quand il est dans l’alignement!

Je pense qu‘il est temps que les dirigeants amorcent une sérieuse discussion sur les bagarres.

N'hésitez pas à me répondre sur Twitter pour répondre à mon blogue (@StephaneAuger15).