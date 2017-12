Pacioretty fébrile à la veille de la Classique 100

Les flocons qui tombaient sur le parc Lansdowne en fin d’après-midi pour l’entraînement du Canadien ont créé une ambiance qui a enchanté Max Pacioretty, fébrile à l’idée de participer au match historique du centenaire contre les Sénateurs, samedi soir.

«Tout le monde avait un sourire accroché au visage, a-t-il résumé à son retour dans le vestiaire. Les conditions étaient incroyables, au-delà de mes attentes pour un entraînement. Je me sentais comme un enfant sur la glace, qui joue pour le simple plaisir de jouer. Pour un moment on pense moins au classement et aux statistiques personnelles.»

Une bonne chose, on en convient! À la tête d’une équipe qui a connu plus de bas que de hauts, le capitaine déçoit avec une récolte de seulement huit buts et 10 passes en 32 matchs.

Plusieurs amateurs pensent maintenant que l’échanger serait une solution pour relancer l’équipe.

Montréal, c’est comme ça. De la pression au quart de tour.

Mais Pacioretty dit adorer ce qu’une organisation comme le Canadien représente et que porter le «C», pour lui, comporte beaucoup plus d’avantages que d’inconvénients.

«J’en retire énormément de fierté, dit-il. C’est un honneur pour moi d’être capitaine et de participer à un événement de cette envergure. Quand tu mets le gilet du Canadien, la franchise la plus renommée au hockey, tu joues pour les grands joueurs qui étaient là avant toi, tu penses à l’héritage qu’ils ont légué.»

S’amuser, voilà la clé pour ce match, estime Pacioretty. C’est la recette qui avait permis au Canadien de vaincre les Bruins 5-1 lors de leur dernier match extérieur, le 1er janvier 2016 au Gillette Stadium. «De bonnes choses surviendront si on pense comme ça.»

Julien: «Les gars sont prêts»

Il s’agira d’un quatrième match en plein-air pour l’entraîneur-chef Claude Julien, qui était à la barre du Canadien la toute première fois à Edmonton, l’année de la tuque à Théo.

Julien, lui, pense surtout aux deux points en jeu.

«C’est un match de division et on a toutes les raisons d’être prêt à jouer, que ce soit à l’extérieur ou pas, dit-il. On le réalise, les gars sont prêts. On doit essayer le plus possible de garder une ambiance de business et se rappeler qu’on a un travail à faire demain. Il faut aussi profiter de la situation quand on le peut, comme aujourd’hui. L’ambiance sur la patinoire, avec la neige, c’était plaisant. Mais les gars se sont bien entraînés, les passes avaient de l’aplomb.»

Sa stratégie est simple: de courtes présences.

« S’il fait vraiment froid comme aujourd’hui, je n’aurai pas besoin de dire grand chose. Avec le froid, c’est plus difficile de respirer et les présences sont plus courtes. À Edmonton, les gars faisaient des présences de 30-35 secondes, ils arrivaient au banc et avaient de la misère à rester plus longtemps.