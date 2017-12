Melnyk n'écarte pas la possibilité de déménager les Sénateurs

Le propriétaire des Sénateurs d'Ottawa, Eugene Melnyk, a rajouté de l'huile sur le torchon qui brûle entre lui et les partisans de la concession ottavienne, vendredi.

L'organisation de la capitale canadienne connaît des difficultés à la billeterie, et Melnyk pourrait bien perdre patience si la situation vire au désastre, a-t-il avisé.

Would Melnyk really move the Ottawa Senators? “If it becomes a disaster, yes. If you start not seeing crowds showing up, yes. But, for now, we are on the cusp of doing OK.”