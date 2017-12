Les Québécois Kevin Owens et Sami Zayn, fin prêts pour Clash of Champions

Publié aujourd'hui à 11h43

Pour les amateurs moins familiers avec la programmation de la WWE, vous pouvez suivre ce lien afin d’en savoir plus.

Le moment « Oui, Oui, Oui! » de la semaine

Je décerne mon moment « Oui, Oui, Oui! » aux annonces que la WWE a faites cette semaine. Entre autres, le tournoi mixte sur Facebook et l’arrivée d’Hideo Itami la semaine prochaine. Cependant, j’ai particulièrement hâte de voir les débuts de Shayna Baszler à NXT. Je l’ai suivi lorsqu’elle luttait sur le circuit indépendant et vous l’avez connu lors de la Mae Young Classic et croyez-moi, elle est une vedette en devenir.

Le « KO » de la semaine

Je donne mon « KO » de la semaine à la discorde dans le Train à Enzo. Je trouve qu’il est un peu trop tôt pour en arriver là. J’aime la dynamique entre Amore et Drew Gulak et j’aimerais que ça continue pendant encore plusieurs mois. Je souhaite ardemment qu’un match entre les deux n’aura pas lieu avant WrestleMania.

Ce que vous devez savoir

Le match entre Kane et Bruan Strowman n’a pas fait de gagnant alors que le match allait déterminer l’adversaire de Brock Lesnar pour le titre Universel au Royal Rumble. Lesnar sera d’ailleurs présent la semaine prochaine. Aussi, le Shield se battait en simple cette semaine et ils ont terminé avec une fiche de 2-1.

Vidéo de la semaine

« Woken » Matt Hardy, plus fou que jamais!

Tweet de la semaine

Une rivalité MONSTRE!

This is going to be a COLLISION! #RAW pic.twitter.com/esmiht9oJv — WWE (@WWE) 12 décembre 2017

Résultats rapides

Cleveland, Ohio

· Madny Rose et Paige ont battu Bayley et Mickie James

· On a eu droit à une autre entrevue sur l’écran géant entre Bray Wyatt et « Woken » Matt Hardy et son rire diabolique.

· Finn Balor a défait Curtis Axel

· Seth Rollins a vaincu Sheamus

· Suite à la suspension de Rich Swann, Cedric Alexander a battu Ariya Daivari, Mustafa Ali et Tony Nese et il affrontera Drew Gulak pour déterminer le premier aspirant au titre des mi-lourds

· Le flirt entre Enzo Amore et Nia Jax a continué en arrière-scène

· Le champion Intercontinental Roman Reigns a défait Cesaro

· Samoa Joe a vaincu Dean Ambrose

· Dana Brooke a été officiellement engagée par la Marque Titus, avec Titus O’Neil et Apollo Crews

· Kane et Braun Strowman ont tous les deux été comptés à l’extérieur de l’arène

Ce que vous devez savoir

Une relation bizarre que celle entre Kevin Owens et Sami Zayn et leur directeur général Daniel Bryan. Après l’avoir parodié alors que les deux Québécois arboraient un t-shirt « Yep, Yep, Yep », une expression répétée à maintes reprises par Zayn dans les dernières semaines, après avoir voulu « occuper » SmackDown Live et partir le « Mouvement Yep », Bryan s’est nommé arbitre spécial du combat de dimanche. Mais en plus, il a remplacé l’arbitre dans la finale et a donné la victoire à KO. Bien hâte de voir la suite!

Vidéo de la semaine

Owens contre Nakamura en marge de Clash of Champions

Tweet de la semaine

Owens et Zayn « occupent » SmackDown Live avec leur nouveau t-shirt!

Résultats rapides

Cincinnati, Ohio

· Charlotte Flair a défait Ruby Riott par disqualification suite à l’intervention du Riott Squad

· Baron Corbin a battu Dolph Ziggler par disqualification suite à l’intervention de Bobby Roode

· Les Matraqués (Harper et Rowan) ont vaincu Colin Delaney et Joe Monroe

· Kevin Owens et Sami Zayn ont voulu « occuper » SmackDown Live, mais c’est finalement Daniel Bryan qui s’est joint à la cause en s’ajoutant à Shane McMahon comme arbitre spécial de leur combat à Clash of Champions ce dimanche face à Randy Orton et Shinsuke Nakamura

· Rusev et Aiden English ont défait les champions par équipe Les Usos dans un combat où les titres n’étaient pas en jeu

· Kevin Owens, accompagné par Sami Zayn a vaincu Shinsuke Nakamura, accompagné par Randy Orton. Après que l’arbitre soit tombé au combat, c’est Bryan qui a enfilé un gilet zébré et qui a fait le compte de trois.

Ce que vous devez savoir

Alors qu’à Raw, Drew Gulak a insinué qu’il pourrait vaincre le leader du Train Enzo Amore, ce dernier commence à perdre le contrôle de ses hommes alors que même Tony Nese semble pencher du côté de Gulak. La bisbille au sein du train va peut-être le forcer à dérailler. Un dossier intéressant à suivre dans les prochaines semaines.

Vidéo de la semaine

Le Train à Enzo sur le point de dérailler?

Tweet de la semaine

Vous ne voulez pas le manquer, Hideo Itami, la semaine prochaine

Résultats rapides

Cincinnati, Ohio

· Cedric Alexander a battu Ariya Daivari, accompagné par Drew Gulak

· Kalisto a défait Jack Gallagher

· On a annoncé que Hideo Itami fera ses débuts la semaine prochaine

· Tony Nese a vaincu Enzo Amore par disqualification après l’intervention de Daivari

Ce que vous devez savoir

Ce n’est pas tant ce que vous devez voir cette semaine que ce que vous ne pouvez pas manquer la semaine prochaine. Et je parle ici de Pete Dunne et Tyler Bate, qui devraient en donner plein la vue aux amateurs de lutte. Sinon, on se dirige tranquillement vers le prochain NXT TakeOver le 27 janvier prochain, veille du Royal Rumble, autant en ce qui concerne le championnat de NXT que la division féminine.

Vidéo de la semaine

Deux futures vedettes de la WWE, Black et Cole

Tweet de la semaine

La Reine de Pique, Shayna Baszler, s’en vient très bientôt

Résultats rapides

Winter Park, Floride

· Le champion de NXT Andrade « Cien » Almas, accompagné par Zelina Vega a battu Fabian Aichner

· Les Auteurs du Mal ont défait Oney Lorcan et Danny Burch

· La championne féminine Ember Moon a défait Peyton Royce, accompagnée par Billie Kay. Après le combat, le duo Iconique (Royce et Kay) a attaqué la championne jusqu’à ce que Nikki Cross arrive à son secours

· On a annoncé que la semaine prochaine, Sanity allait affronter les champions par équipe Bobby Fish et Kyle O’Reilly et que le champion du Royaume-Uni Pete Dunne allait défendre son titre face à Tyler Bate. Également, on a annoncé l’arrivée prochaine de l’ancienne combattante de l’UFC, Shayna Baszler

· Aleister Black a vaincu Adam Cole pour avancer dans le match à 4 pour déterminer l’aspirant numéro un au titre de NXT. Il joint ainsi Johnny Gargano et Killian Dain

Ce que vous devez savoir

La classique annuelle patriotique de la WWE célèbre ses 15 ans alors que les vedettes de la WWE (Raw et SmackDown Live) performent pour les militaires Américains. L’évènement, créé par JBL, a déjà eu lieu en Iraq et en Afghanistan dans le passé. Lilian Garcia y a performé l’hymne nationale tandis que des célébrités telles que Machine Gun Kelly, Terry Bradshaw, Stephen Colbert et Clint Eastwood y ont participé.

Vidéo de la semaine

Un peu d’histoire : le top 10 des moments les plus marquants de Tribute of the Troops

Tweet de la semaine

Randy Orton, un fier Américain!

Résultats rapides

Base navale de San Diego en Californie

· Le Shield a défait Cesaro, Sheamus et Samoa Joe

· La championne féminine de SmackDown Live Charlotte Flair a battu Carmella et Ruby Riott dans un match triple menace

· Les Usos et le New Day (Big E. et Xavier Woods) ont vaincu Shelton Benjamin, Chad Gable, Rusev et Aiden English

· L’Absolution (Paige, Many Rose et Sonya Deville) a battu Sasha Banks, Bayley et Mickie James

· AJ Styles, Shinsuke Nakamura et Randy Orton ont défait Jinder Mahal, Kevin Owens et Sami Zayn

Événement spécial, ce dimanche le 17 décembre, sur la chaîne de la WWE

Carte de Clash of Champions

· Zack Ryder vs Mojo Rawley

· Breezango (Tyler Breeze et Fandango) vs Les Matraqués (Harper et Rowan)

· Le champion des États-Unis Baron Corbin vs Bobby Roode vs Dolph Ziggler

· Les champions par équipe de SmackDown Live Les Usos vs Le New Day vs Shelton Benjamin et Chad Gable vs Rusev et Aiden English

· La championne féminine de SmackDown Live Charlotte Flair vs Natalya dans un match de bûcheronnes

· Le champion de la WWE AJ Styles vs Jinder Mahal, accompagné par les frères Singh

· Kevin Owens et Sami Zayn vs Randy Orton et Shinsuke Nakamura. Si Owens et Zayn perdent, ils seront congédiés de la WWE. Shane McMahon et Daniel Bryan seront les arbitres spéciaux

En remplacement de Total Divas cette semaine, deux importantes nouvelles ont été annoncées cette semaine.

Tout d’abord, la WWE débutera un tournoi mixte en direct sur Facebook tous les mardis à 22h, après SmackDown Live et avant 205 Live, dès le 16 janvier. J’ai bien hâte de voir la dynamique de tout cela et surtout l’intérêt des amateurs dans cette ère si populaire des réseaux sociaux.

Ensuite, Dwayne Johnson, mieux connu par les fans de la WWE comme étant The Rock, est devenu le premier lutteur professionnel et la deuxième personnalité liée au monde de la lutte à avoir son étoile sur le boulevard Hollywood. Il joint ainsi Vince McMahon, qui avait eu la sienne en 2008.

Congrats, @TheRock! Hayward native receives star on Hollywood Walk of Fame. https://t.co/kgcXvktBgx pic.twitter.com/73QFrGZVvK — NBC Bay Area (@nbcbayarea) 14 décembre 2017

Ceci complète le tour d’horizon à la WWE pour cette semaine.

