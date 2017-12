Les Phillies vont chercher Carlos Santana

Les Phillies de Philadelphie ont accordé un contrat de trois ans et de 60 millions $ au joueur de premier but Carlos Santana, vendredi.

La nouvelle a été rapportée par le site FanRag Sports en après-midi.

Santana, 31 ans, a porté les couleurs des Indians de Cleveland au cours des huit premières campagnes de sa carrière dans le baseball majeur. En 2017, il a conservé une moyenne au bâton de ,259, totalisant 23 circuits et 79 points produits en 154 matchs.

Ayant aussi agi comme frappeur désigné et receveur, le Dominicain a cogné 174 longues balles et fait marquer 587 points en 1116 rencontres à vie, tout en frappant pour ,249.

Galvis échangé

Par ailleurs, les Phillies ont envoyé le joueur d’arrêt-court Freddy Galvis aux Padres de San Diego, obtenant en retour le lanceur Enyel De Los Santos.

Galvis a maintenu une moyenne de ,255 en 2017, réussissant 12 coups de quatre buts et produisant 61 points. Il a aussi croisé le marbre 71 fois et volé 14 buts. Acquis par Philadelphie à titre de joueur autonome le 2 juillet 2016, l’athlète de 28 ans a présenté une moyenne de ,245 dans les grandes ligues, en plus de claquer 52 circuits et de faire compter 233 points.