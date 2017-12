Les 10 plus beaux chandails des matchs extérieurs dans la LNH

Chaque match extérieur amène avec lui ses propres uniformes conçus spécialement pour l'occasion.

Certains ont retenu l'attention, que ce soit pour les bonnes ou les mauvaises raisons. Le tvasports.ca a décidé d'élaborer un palmarès des plus beaux chandails portés lors de rencontres présentées à ciel ouvert.

Voici les 10 chandails retenus.

Crédit photo : Photo AFP

10. Kings de Los Angeles | Série des stades | 21 février 2015

La formation californienne a revêtu ce magnifique chandail lors de la rencontre face aux Sharks de San Jose qui avait lieu au Levi's Stadium de San Francisco.

Crédit photo : Photo AFP

9. Red Wings de Detroit | Classique hivernale | 1er janvier 2014

Même si les Maple Leafs de Toronto ont remporté le duel au compte de 3 à 2, les Red Wings de Detroit ont mis la main sur le titre du plus bel uniforme.

Crédit photo : Photo Reuters

8. Sabres de Buffalo | Classique hivernale | 1er janvier 2008

Les Sabres ont choisi de recycler un ancien logo jumelé aux couleurs actuelles de l'équipe lors de la toute première Classique hivernale de la LNH. Un choix judicieux.

Crédit photo : Photo AFP

7. Capitals de Washington | Classique hivernale | 1er janvier 2015

Si les Capitals se cherchent un troisième chandail en vue de la prochaine saison, celui-ci serait un excellent choix.

Crédit photo : Photo AFP

6. Blackhawks de Chicago | Série des stades | 1er mars 2014

Les Blackhawks de Chicago possèdent l'un des chandails les plus appréciés des amateurs de hockey. Leur magnifique logo sur fond noir donne une touche particulière à cet uniforme mythique.

Crédit photo : Photo AFP

5. Jets de Winnipeg | Classique Héritage | 23 octobre 2016

Est-ce que les Jets devraient remplacer leur uniforme actuel par celui-ci? Le chandail ci-haut a notre vote.

Crédit photo : Photo AFP

4. Devils du New Jersey | Série des stades | 26 janvier 2014

Un splendide uniforme qui nous rappelle les bonnes années de Martin Brodeur avec les Devils.

Crédit photo : Photo AFP

3. Canadiens de Montréal | Classique hivernale | 1er janvier 2016

Le Tricolore a frappé dans le mille lors de la conception de son uniforme pour la Classique hivernale de 2016 face aux Bruins de Boston.

Crédit photo : Photo AFP

2. Blues de St-Louis | Classique hivernale | 1er janvier 2017

Les Blues de St-Louis ont supplanté les Blackhawks dans deux facettes du hockey lors de la Classique hivernale de l'an dernier. Ils ont gagné la rencontre au compte de 4 à 1 et leur chandail bleu et or s'est avéré une grande réussite.

Crédit photo : Photo Reuters

1. Penguins de Pittsburgh | Classique hivernale | 1er janvier 2008

Cet uniforme bleu poudre des Penguins a surpris la planète hockey par son audace et sa beauté.