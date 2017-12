Le statu quo envisagé chez les Huskies

À l’aube de l’ouverture de la période des échanges dans la LHJMQ, Gilles Bouchard ne sait toujours pas sur quel pied il entrera dans la danse. Encore faudra-t-il que le grand patron des opérations hockey des Huskies de Rouyn-Noranda veule y prendre part!

La traditionnelle période d’échanges du temps des Fêtes s’ouvrira officiellement lundi. À la surprise générale, les Huskies logent parmi les meilleures formations du circuit Courteau, moins de deux ans après leur triomphe en finale de la coupe du Président. Mais en dépit de ce développement accéléré, cela ne signifie pas pour autant que les Huskies enfileront leurs gros sabots d’acheteurs, l’équipe ne comptant que sur trois joueurs de 19 ans en santé présentement.

Bouchard attend d’ailleurs impatiemment l’issue du dossier du Tchèque Jakub Lauko, un attaquant de 17 ans sélectionné en deuxième ronde du dernier encan européen de la Ligue canadienne. Lauko, admissible au prochain repêchage de la LNH, évolue présentement en première division dans son pays natal, ce qui pourrait compliquer sa venue dans la capitale du cuivre.

«On attend, mais ce sera possiblement le statu quo [en termes d’échanges majeurs]. Ce ne sera pas une année où on ira all-in. Puis, supposons que je veux aller me chercher un attaquant et que Lauko rentre, ça change tout. Ça se peut qu’il vienne, ça se peut qu’il ne vienne pas», a spécifié l’entraîneur et directeur général des

Huskies avant le duel de vendredi soir face aux Remparts à l’aréna Iamgold.

Échanges imprévisibles

Le mince écart de points entre les positions 1 à 10 au classement général laisse entrevoir une période des échanges imprévisible.

«Tout le monde y croit. Quand tu regardes le classement, la ligne est mince. Et tout le monde a le droit d’y croire. Personne ne pensait que Rimouski allait être là. Ils sont solides et c’est la meilleure équipe défensive! C’est une année comme ça. On s’est aperçus que la parité était encore plus grande qu’on pensait en début d’année», a reconnu le grand manitou de la troupe rouyn-norandienne.

Des fleurs pour Harvey

Si les Huskies (18-8-6) connaissent autant de succès à la mi-saison, c’est en grande partie en raison de la tenue de Samuel Harvey entre les poteaux, estime Gilles Bouchard. Harvey, qui vient d’être retranché du camp d’Équipe Canada junior, se pavane avec une moyenne de buts alloués de 2,33 et un pourcentage d’efficacité de ,924!

«On savait qu’on allait être compétitifs. Samuel s’est levé comme un grand et il a vraiment été notre joueur clé. Il a fait la différence dans plusieurs matchs. Ça nous a aidés à prendre confiance et à progresser comme équipe.

«C’est sûr que c’est plate qu’il ait été retranché, mais je suis fier de lui et c’est ce que je lui ai dit hier [jeudi soir]. Il était parmi les quatre meilleurs gardiens au Canada, ce n’est pas rien. C’était une bonne visibilité pour lui pour le futur. Il manquait de constance dans les dernières années, mais avec Dany Sabourin, ça l’a transformé», a-t-il souligné.

Harvey est à la recherche d’un contrat avec une organisation de la LNH en vue de la prochaine campagne.