Le propriétaire des Panthers de la Caroline dans l'eau chaude

Le propriétaire des Panthers de la Caroline Jerry Richardson est présentement sous enquête, en raison d’une histoire d’inconduite en milieu de travail.

La formation basée à Charlotte a publié un communiqué quelques instants après que l’information ait été dévoilée.

«Les Panthers de la Caroline et M. Richardson prennent ses allégations très sérieusement et s’impliqueront dans l’enquête. L’organisation est pleinement engagée afin d’assurer un environnement de travail sécuritaire, confortable et égal pour tout le monde», peut-on y lire.

Présentement, les Panthers sont installés au deuxième rang de la très compétitive section Sud de l’Association nationale avec une fiche de 9-4.