Publié aujourd'hui à 19h44

Mis à jouraujourd'hui à 19h46

Certaines transactions réalisées au fil du temps ont marqué notre mémoire collective.

Dans l'histoire des Canadiens de Montréal, il y en a eu plusieurs. À titre d'exemple, la transaction de Patrick Roy et Mike Keane pour Jocelyn Thibault, Martin Rucinsky et Andrei Kovalenko en 1995, fait toujours jaser plus de 20 ans plus tard.

Les transactions bouleversent souvent la vie d'athlètes, parfois pour de bonnes ou de mauvaises raisons.

Il y a bientôt 20 ans, le 15 janvier 1998, le destin réunissait Patrick Poulin et Jocelyn Thibault.

Poulin s'amenait de Tampa Bay à Montréal dans une méga transaction impliquant six joueurs. Il était accompagné de Mike Vukota et Igor Ulanov, alors que Stéphane Richer, Darcy Tucker et David Wilkie prenaient le chemin inverse.

Thibault était alors un des deux gardiens des Canadiens.

Thibault et Poulin, qui s'étaient affrontés une saison dans la LHJMQ en 1991-92, se sont liés d'amitié.

Les deux familles ont tissé des liens serrés. Jocelyn Thibault et sa femme Mélanie sont les parrain et marraine de Samuel, le plus jeune des fils de Patrick Poulin.

L'ancien attaquant du CH, qui a disputé 634 matchs dans la LNH, et sa femme Annick sont les parrain et marraine de Zoé, l'une des trois filles de Jocelyn Thibault.

Vingt ans plus tard, les deux fils de Patrick, Nicolas et Samuel, évoluent pour le Phoenix de Sherbrooke. Jocelyn Thibault en est l'un des propriétaires et agit comme directeur général de l'équipe.

Tout ce beau monde a vécu un superbe moment en juin dernier lorsque Samuel a été choisi deuxième au total du dernier repêchage de la LHJMQ. Son frère Nicolas et son parrain Jocelyn étaient sur l'estrade lorsqu'il a enfilé le chandail du Phoenix.

C'était trop beau pour être vrai!

Dans mon reportage qui sera diffusé au premier entracte de notre match de samedi à TVA Sports, les différents acteurs ont accepté de revenir sur ce moment marquant de l'amitié profonde qui règne entre les familles Poulin et Thibault.

Tout ça, lié à cette transaction de Réjean Houle en janvier 1998. Peu de gens auraient pu imaginer tout ça il y a 20 ans.

Le monde du sport nous offre parfois ce genre d'histoires touchantes que seul le destin peut provoquer.

Les familles Thibault et Poulin peuvent en témoigner.