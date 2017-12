Le col roulé de Plekanec...

Pierre Gervais, le gérant de l’équipement chez le Canadien depuis 30 ans, sortira une multitude de trucs pour s’assurer que ses joueurs réussiront à contrer le froid. Claude Julien exigera également de courtes présences pour éviter que ses protégés ne perdent pas trop leur souffle.

Il y a toutefois une pièce d’équipement qui n’a pas passé le test lors de l’entraînement tenu sur la glace du TD Place. Jonathan Drouin et Paul Byron ont imité leur coéquipier Tomas Plekanec en portant un col roulé.

« Je jouerai avec un col roulé, mais uniquement pour cette rencontre, a précisé Drouin. Même si je devais marquer six buts lors de ce classique du centenaire, je ne porterai pas un col roulé pour un match au Centre Bell. C’est la marque de commerce de Pleky et nous rions pas mal de lui en ce moment. »

« J’ai essayé un camouflage de ninja pour me protéger le visage sous mon casque et j’ai porté le col roulé, comme Plekanec, a renchéri Byron. Mais je n’ai pas aimé ça du tout. Je chercherai un chandail chaud, mais sans qu’il monte sur mon cou. »

Un troisième match

Cible parfaite de ses coéquipiers pour les moqueries avec son fameux col roulé, Plekanec participera à sa troisième rencontre extérieure avec le CH. Il ajoutera la ville d’Ottawa à son tableau de chasse après les rencontres à Calgary en 2011 et à Boston en 2016.

« Je ne raffole pas des matchs à l’extérieur, a admis le Tchèque. C’est agréable, mais je préfère jouer à l’intérieur. Quand tu joues dehors, il y a plusieurs facteurs que tu ne peux pas contrôler. J’avais aimé le match contre les Bruins dans l’immense stade des Patriots. J’en garde probablement un meilleur souvenir puisque nous avions gagné cette rencontre. »

Price à son poste

Absent de la classique hivernale du 1er janvier 2016 au Gillette Stadium en raison de sa blessure au genou droit, Carey Price affrontera les Sénateurs.

« Je suis fier de participer à cet événement, a souligné Price qui portait un chapeau de cowboy noir dans le vestiaire de l’équipe adverse. Tu n’as pas la chance de jouer souvent des rencontres semblables. J’espère en profiter le plus possible. »

Price aura besoin de faire quelques ajustements pour ce match.

« La rondelle sera plus difficile à attraper puisque ma mitaine sera un peu gelée, a précisé le numéro 31. Mais je voudrai garder les choses le plus simple possible. La perception sera aussi différente puisque les gradins sont plus loin. »

Une anecdote d’Alzner

À Washington, Karl Alzner a pris part à deux reprises à la Classique hivernale. Le défenseur du CH s’est également remémoré ses jours durant le lock-out de 2012-2013 où il s’est retrouvé plusieurs fois sur une glace extérieure.

« Je m’entraînais à Calgary, mais je trouvais que nous n’étions pas assez souvent à l’aréna pour des entraînements. Je me rendais donc à la patinoire extérieure du coin pour patiner et décocher des tirs. Un jour, il y a sept gars qui sont arrivés pour jouer. Ils cherchaient un huitième joueur pour faire du quatre contre quatre.

« Après notre petit match pour environ 30 minutes, un des gars m’a dit que je devais déjà avoir joué à un bon niveau. Il m’avait demandé si j’avais déjà joué au Midget AAA. Je n’osais pas lui répondre que j’étais dans la LNH, je me disais que j’étais loin de ma forme optimale ! »