L'Armada gâche la fête à Drummondville

L’Armada de Blainville-Boisbriand a mis fin à sa séquence de revers en venant à bout des Voltigeurs de Drummondville par la marque de 6-3, vendredi soir, au Centre Marcel-Dionne.

Les visiteurs ont frappé fort dès la première période en touchant la cible à deux reprises.

C’est Rémy Anglehart qui a ouvert la marque après seulement six minutes de jeu. Anglehart a conclu sa soirée de travail avec une récolte de deux buts, en plus d’avoir écopé de deux minutes de pénalité. C’est lui qui a marqué le but de la victoire, lors d’un désavantage numérique, au deuxième tiers.

Alexandre Alain, Joël Teasdale, Alex Barré-Boulet et Luke Henman ont complété la marque pour les visiteurs. Le but de Barré-Boulet a toutefois été inscrit dans un filet désert.

Alors qu’ils tiraient de l’arrière par trois buts, les Voltigeurs ont tenté une remontée. Robert Lynch et Nicolas Guay ont porté la marque à 4-3, mais l’Armada a finalement tenu le coup.

Malgré la victoire des siens, le défenseur Ryan DaSilva a connu une soirée de travail assez difficile. Il a finalement conclu le match avec un différentiel de -3. Il a également écopé de cinq minutes de pénalité pour s’être battu avec Jarrett Baker.

Pavel Koltygin a lui aussi fait bouger les cordages du côté des favoris de la foule.

Le gardien de l’Armada Francis Leclerc a été solide en repoussant 28 des 31 rondelles dirigées vers lui.

À l’autre bout de la patinoire, Olivier Rodrigue a accordé cinq buts sur 29 tirs.