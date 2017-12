La patience avec Erik Karlsson

Erik Karlsson porte le «C» de capitaine, mais il est aussi le cœur et l’âme des Sénateurs d’Ottawa. Quand le Suédois n’est pas à son sommet, l’équipe vacille plus facilement.

Opéré au pied gauche le 14 juin dernier pour réparer des tendons déchirés, Karlsson a renoué avec l’action pour le sixième match de la saison après une convalescence de quatre mois.

Depuis son retour au jeu, le gagnant du trophée Norris en 2012 et 2015 n’a toujours pas retrouvé sa vitesse de croisière. À ses 25 premières rencontres, il n’a marqué qu’un seul but, obtenu 19 points et présenté un horrible dossier de -18, le pire au sein de son équipe.

«Tout le monde était heureux de le revoir avec nous, incluant moi, mais c’était acquis qu’il aurait besoin de temps avant de retrouver la forme, a rappelé l’entraîneur-chef Guy Boucher à la veille de la Classique 100 LNH au parc Lansdowne, le domicile du Rouge et Noir d’Ottawa dans la Ligue canadienne de football. Erik savait qu’il aurait besoin de temps. Je mentirais si je disais que ça n’a pas été difficile. Quand tu ne peux pas t’entraîner pendant la saison morte et que tu manques le camp, il y a toujours des répercussions. Il a beau être le meilleur défenseur au monde, il ne porte pas une cape de superhéros. Il est humain.»

«Honnêtement, je croyais qu’il ne retrouverait pas la forme avant Noël; on est en plein sur l’horaire. Il joue mieux dernièrement, il a joué un très bon match contre les Rangers de New York [mercredi]. Il regagne sa mobilité, son énergie et son synchronisme. Pour lui ç’a dû être éprouvant mentalement de ne pas pouvoir être lui-même.»

À l’instar des Sénateurs, Karlsson traverse une période sombre avec seulement deux points à ses 14 dernières rencontres. Il n’est donc pas étranger aux insuccès des siens depuis le 16 novembre alors que l’équipe a maintenu un piètre dossier de 2-10-2.

De l’amélioration

Encerclé par une meute de journalistes dans le vestiaire du Rouge et Noir avant de fouler la glace extérieure pour une première fois vendredi, Karlsson a parlé de son lent départ.

«J’ai le sentiment que je m’en vais dans la bonne direction, a affirmé le numéro 65. Je me sens mieux de jour en jour. Nous savions que c’était pour être difficile en début de saison. Si j’avais pris une plus longue pause, j’aurais peut-être vécu un scénario différent. Mais tu ne peux jamais rien prédire. En fin de saison, j’oublierai ça.»

Par ailleurs, Boucher a confirmé que Craig Anderson obtiendra le départ face au CH. Rayé de la formation contre les Rangers, Alexandre Burrows retrouvera son poste à l’attaque.