Enfin un gain en prolongation pour les Remparts

La 500e victoire de Mario Durocher dans la LHJMQ attendra. Les Remparts de Québec ont comblé un retard de deux buts pour venir à bout des Foreurs de Val-d’Or par la marque de 3-2 en prolongation, jeudi soir, au Centre Air Creebec.

Olivier Garneau a joué les héros en inscrivant son deuxième succès de la soirée en échappée alors qu’il ne restait que 26 secondes à la période supplémentaire, glissant habilement la rondelle entre les jambes du gardien Jonathan Lemieux. Les Diables rouges tenteront de revenir de l’Abitibi avec deux victoires en poche en se mesurant aux Huskies, à Rouyn-Noranda, vendredi soir.

Les Remparts s’étaient inclinés en tirs de barrage à leurs deux précédentes sorties ayant nécessité le bris d’égalité, et à trois de leurs quatre dernières. Voilà qui les fera donc sourire!

«Ça faisait quelques matchs en prolongation qu’on n’arrivait pas à trouver le petit but [pour gagner]. On a très bien travaillé. Certes, ce fut plus difficile en première puisque ce n’est jamais facile de jouer après neuf heures de bus, mais ça fait du bien de commencer sur une bonne note», a lancé Garneau, près du vestiaire.

Outre Garneau, Jesse Sutton a noirci son nom sur la feuile de pointage, amorçant la remontée tardivement au second engagement. Si Lemieux a été solide pour les Foreurs, Dereck Baribeau l’a été tout autant de l’autre côté en repoussant 31 lancers.

«Garneau et Baribeau ont montré du caractère. J’aurais aimé qu’on en fasse plus à cinq contre cinq, mais on a trouvé une manière de sortir avec la victoire. On aurait pu leur faire mal à cinq contre trois en première. On manquait d’exécution et on a perdu du momentum. Heureusement, on a retrouvé vie en troisième», a commenté l’entraîneur-chef Philippe Boucher.

Robidoux ébranlé

Il y avait à peine cinq minutes d’écoulées au cadran quand le défenseur David Henley a étampé Mikaël Robidoux par derrière dans la bande. Sonné, l’attaquant des Remparts est demeuré étendu sur la glace de longues minutes, ne revenant pas au jeu par la suite, lui qui ne se souvenait même plus où il était dans les secondes suivant l’impact.

«C’est correct, là, ça va mieux, et je me souviens de tout. Mais sur le coup, pas du tout», a réagi le numéro 18 rencontré dans les estrades au deuxième entracte.

«Un geste ordinaire. Je vais laisser la Ligue faire son travail», a brièvement commenté Boucher, forcé de jongler avec ses trios après l’incident.

Le capitaine des Foreurs, un récidiviste en la matière, a été expulsé de la rencontre pour son geste qui lui vaudra assurément les foudres du département de la sécurité des joueurs au cours des prochaines heures. Le mois passé, l’imposant arrière avait été suspendu six rencontres pour une mise en échec semblable aux dépens de Pavel Koltygin, des Voltigeurs de Drummondville.