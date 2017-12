Les Canadiens bravent le froid au parc Lansdowne

Les joueurs des Canadiens de Montréal affichaient de larges sourires à l’occasion de leur pratique sur la patinoire extérieure du parc Lansdowne.

À moins de 24 heures de leur confrontation face aux Sénateurs d’Ottawa lors de la Classique 100 LNH, la bonne humeur était au rendez-vous, et c’est bien ce que l’entraîneur-chef Claude Julien souhaitait pour ses joueurs. Plusieurs en ont d’ailleurs profité pour patiner avec leurs proches.

Les porte-couleurs du Tricolore ont eu droit à un avant-goût du froid glacial auquel ils feront face samedi, la température ressentie frôlait la barre des -20 degrés Celsius.

Carey Price lui-même a convenu qu’il pourrait être plus difficile d’attraper les rondelles avec sa mitaine. Plus le froid est important, plus il devient ardu de fermer le gant.

TVA Sports vous a diffusé cette pratique en direct.

L'entraîneur-chef n'a pas changé les trios qu'il a employés lors du dernier match, face aux Devils du New Jersey.

Arturri Lehkonen, qui a pris part à la pratique avec ses coéquipiers, ne disputera pas la rencontre extérieure face aux Sénateurs d’Ottawa, samedi.

Les trios à l’entraînement :

Max Pacioretty – Phillip Danault – Paul Byron

Alex Galchenyuk – Jonathan Drouin – Andrew Shaw

Charles Hudon – Tomas Plekanec – Brendan Gallagher

Nicolas Deslauriers – Byron Froese/Jacob De La Rose – Daniel Carr

Karl Alzner – Jeff Petry

Jordie Benn – Shea Weber

David Schlemko – Jakub Jerabek/Joe Morrow

Carey Price

Antti Niemi